"Estafadores": la contundente denuncia de Alfa contra la producción de Gran Hermano

Walter “Alfa” Santiago sigue como el personaje principal de lo que es la última edición de Gran Hermano. Si bien fue uno de los últimos eliminados, su personalidad, sus frases, movimientos y hasta su look generó un fandom que no perdona su expulsión. Para ellos, el sexagenario es el ganador a toda costa, y probablemente lo sea por la huella que dejó en el reality más visto de la televisión argentina.

Lo que hace no pasa desapercibido y en horas del domingo, subió un video a sus historias de Instagram, cuenta que tiene unos 320 mil seguidores, en el que denunció supuestamente de “estafadores” a la producción del programa y caratuló como “El gran fraude” al ciclo televisivo que lo puso como celebrity a partir de un video que comenzó a circular con fuerza a través de las redes sociales.

El video es de enero, porque aparece Ariel Ansaldo, pero es una conversación que tienen Romina Uhrig, Julieta Poggio, Camila Lattanzio y Lucila "La Tora" Villar en la zona de la cocina. En las imágenes se registra a Romina que le llama la atención a Julieta: “A mí, Juli, de los de la produ me dijeron ‘el 20 queda lo del...”. Pero, luego, como es costumbre y BigBang ha demostrado reiteradas veces, la transmisión se corta porque la charla no sería conveniente.

Ya se especuló con que esta noticia tendría que ver con que la ex diputada se enteró que entrarán este lunes familiares de quienes aún quedaron en la casa. Algo que no está confirmado, pero que ya se rumoreó fuerte. Tampoco si hacía referencia a que ingresarían otros seis participantes, aunque esta idea está casi descartada. Sin embargo, lo que denunció Alfa corresponde a ciertos acomodos que supieron recibir ambas participantes.

En referencia a que el jueves, Romina había dicho a Santiago del Moro que tenía claro a quien iba a votar pero una llamada del “Gran Primo” dudó de su decisión. “Estoy muy confundida, porque hoy me confundí más porque hablé con Gran Primo y como que ya la tenía tomada la decisión, y después me dijo unas cosas que me hizo confundir mucho”. Luego, la participante, salvó a Julieta de la placa de nominados.

Gran Primo, según tuvo que aclarar el conductor del ciclo, sería "un psicólogo" con el que los participantes pueden hablar “todo el tiempo”. Sin embargo, los fanáticos y fanáticas que dudan del show, hablan de fraude todo el tiempo por la cantidad de material audiovisual probatorio que también expuso BigBang.

Lo mismo sucedió con la bailarina, ya que se supo que su padre fue el encargado de la decoración de vegetación vertical de Gran Hermano 2015, por lo que también las fichas apuestan porque podría tener peso para que llegue a la final. A esta altura, la indignación de los y las espectadoras es total. Lo mismo la del sexagenario que expuso uno de esos videos que demuestran la influencia que reciben las jugadoras. Su video decía: “Estafadores”.

Alfa, en horas de la mañana del feriado de carnaval de este lunes, estuvo como invitado del programa de Georgina Barbarossa. Esta invitación aviva la idea de un soborno porque minutos después de estar jugando frente a la cámara con quienes forman parte del ciclo televisivo que va de lunes a viernes en las mañanas de Telefe, el ex participante hizo un video que dejó en su muro de Instagram en el que aclara que “estafadores” no era para la producción, sino para sus ex compañeras.

"Yo no traté de estafadores a la producción, ni a Telefe ni a nadie. Traté de estafadores a los que están confabulando dentro de la casa. Porque eso es estafar. Estafar a los demás participantes, estafar a la gente… ¿está claro?”, dice frente a cámara y en pleno viaje de regreso a su casa y remarcó: “Los estafadores están dentro de la casa confabulando”. Después, continuó: "No tengo nada que decir, al contrario, solo agradecimiento a la producción de Telefe, Kuarzo y etcétera, etcétera, y a todos aquellos que forman parte de estos programas increíbles".