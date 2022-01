Estafas, religión umbada y violencia: el calvario que vivió Julieta Prandi con su ex

La modelo y conductora Julieta Prandi hizo nuevas revelaciones sobre el calvario que vivió con su ex marido y padre de sus hijos, Claudio Contardi, quien no solamente tuvo episodios de violencia y amenazas de muerte hacia su persona, sino que además practican la religión Umbanda, lo que según ella es otro tema conflictivo.

Cabe recordar que la modelo, que ahora está en pareja con Sebastián Ortega, protagonizó una larga batalla judicial contra su ex no sólo por su patrimonio sino también por la custodia de sus hijos, Mateo y Rocco. "Mis hijos hablaron y fueron desoídos por el Juez Lázaro, a quien recusé y me rechazaron las recusación", comenzó su descargo Prandi en declaraciones a América TV en donde recordó que todo cambió cuando apareció por primera vez contando todo esto en el programa de Susana Giménez.

La modelo ratificó que aún sostiene lo que dijo cuando se manifestó en contra de Lázaro, quien renunció tras ser expuesto masivamente. "Yo dije que si me pasa algo, hay que mirar a dos lados (por el Juez y por su ex pareja). Y lo sigo sosteniendo: si a mí me pasa algo, ya saben a dónde tienen que mirar", agregó Prandi. ”Yo me fui de mi casa amenazada de muerte. Estamos hablando de un personaje completamente siniestro”, remarcó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ante la consulta del periodista Luis Ventura, panelista del programa, Julieta ratificó algunos rumores acerca de la vida de Claudio Contardi: "No sé si tiene deudas, pero que jugaba, sí me consta", reveló. Tras una pregunta de Ventura, en relación a la religión, Prandi soltó: "Practica la religión Umbanda". Así, la modelo dejó en claro que le consta que ha estafado a varias personas de su circuito y, de hecho, se estarían sumando nuevos estafados.

Luego, otra de las periodistas del ciclo, Débora D’Amato, contó que hay más damnificados por presuntas estafas que realizó el ex marido de la modelo. “Hay un hombre, al que llamaremos el damnificado G, que es un ex socio de Contardi que decidió presentar pruebas de estafa y dárselas a la abogada de Julieta. De esta manera se suma a otro de los denunciantes que tiene que ver con una cuestión económica, gastronómica y de cambio de dólares”, señaló la periodista.

“Eso terminó mal y él con la misma fórmula me propuso poner un negocio en Pinamar aprovechando que voy a allá desde que naci. Alquiló a nombre mío, se le generaron las habilitaciones propias con velocidad por usar mi nombre y yo le daba publicidad y hasta tenía un sector de juegos hecho con una marca italiana de la que yo era la cara”, detalló Prandi.

"Hay muchos damnificados, que incluso me han escrito por redes. No tengo idea de cuántos se van a animar a hablar", cerró Julieta, antes de poner en contexto al público sobre el momento que atravesaba cuando le llegaban esas denuncias: "Yo estaba luchando por mi vida, no estaba mirando lo que me había estafado económicamente. Tenía miedo por mis propios hijos y no sabía cómo irme”.

“Nada me sorprende. Es un poco más del cuadro de un psicópata que busca de todas maneras generar empatía en el otro. Lo padecí durante 15 años y conozco todas sus artimañas. Aun así no logró llorar en cámara”, agregó luego.