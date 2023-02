Interna en América por los chats de Fede Bal: carpetazos, vendettas y Berardi en la mira

Arden los pasillos de América. La decisión de Sofía Aldrey de grabar y entregarle a Yanina Latorre todos los comprometedores chats que encontró en el inbox de Instagram de Fede Bal no hizo otra cosa que recalentar la interna en el canal y dio lugar a una serie de "vendettas" para con una de las principales figuras de la emisora, Flor de la V. En las últimas horas, también se involucró a Lourdes Sánchez y ya circula el rumor de que una tercera figura del espectáculo, que también tuvo su fugaz paso por el canal de Palermo, se sumaría al escándalo farandulero del momento. Pero, ¿qué hay detrás de la rosca instagramera?

La primicia fue de Latorre. Y es que la panelista de LAM que hizo pública no sólo la separación de Bal, sino que anticipó en vivo la existencia de los comprometedores chats que Aldrey encontró en su computadora. Hasta ese momento, la "angelita" se limitó a precisar que se trataba de conversaciones elevadas de tono con figuras importantes del "ambiente", aunque no "vendió" a nadie. Sentada a su lado se encontraba Estefi Berardi, quien no ocultó su cara de sorpresa y luego de susto frente a la bomba periodística de su compañera.

Un día después, la información vinculada a los primeros chats se dio a conocer en Intrusos. Fue la propia Marcela Tauro quien anticipó en vivo y con Pampito -compañero de Berardi en Mañanísima y también panelista del ciclo de América- sentado frente a ella, que una de las involucradas en el escándalo era nada más y nada menos que Estefanía.

"El otro nombre es el de una colega nuestra. Ponchámelo a Pampito -bromeó-. Estefi Berardi. Yo no lo puedo creer tampoco. Lo teníamos desde ayer la información", explicó Tauro. Hasta ese momento, se seguía hablando de "presuntos chats" y la propia Berardi se anticipó en ese mimso momento a la difusión de las capturas, puso a sus abogados a trabajar en una medida cautelar para evitar que se hicieran públicos. Habló de "conversaciones privadas que se me adjudican".

"No es una chica querida en el ambiente, todo lo contrario", reconocieron desde el canal de Palermo a BigBang. "Hay mucho pase de factura contra ella, es cierto. Por fuera de si estuvo o no con Fede Bal, que tampoco vendría al caso porque ella estaba soltera y no tiene por qué dar explicaciones de su intimidad, no es querida ni por muchos de sus compañeros, ni por la gente que trabaja detrás de cámara", explicaron.

Esa misma noche, Berardi y Latorre mantuvieron un furioso cruce en vivo en el que la panelista que tuvo la primicia le explicó que ella nunca la había mencionado y que tampoco pensaba mostrar los chats. "En esto te autoincriminaste. Yo la vi a Tauro, ella siempre habló en potencial y no los mostró. Pero vos metiste a los abogados y te autoincriminás, porque la que tenía los chats soy yo y nunca los hubiera mostrado", le espetó en vivo Latorre.

Berardi insistió en que jamás estuvo con Bal. Hasta ese momento, los chats no se habían difundido y, todavía, tenía podía apelar al beneficio de la duda. Pero Latorre, quien ya la tenía entre ceja y ceja, no toleró el acting de su compañera y la expuso con todo: "Yo soy la que tiene los chats y nunca los hubiera mostrado, pero dejá de mentir. Los chats los tengo y no los voy a mostrar. Estás mintiendo y hasta acá llegó mi amor".

Frente a las insistentes desmentidas y amenazas judiciales de Berardi, en Intrusos mostraron por primera vez las capturas de los mensajes entre la angelita y Bal que confirman al menos tres encuentros íntimos entre ellos, cuando el actor todavía no se había separado de su ex. "Es todo un disparate, me van a pagar los daños y perjuicios. Se están encargando mis abogados", le escribió en vivo Berardi a Pampito, quien se encontraba en el piso.

"En el medio también se dio el nombre de Claudia Albertario. Ella misma se hizo cargo de la situación de forma elegante e incluso blanqueó su separación, pese a que no lo había hecho hasta este momento porque le podía traer problemas con su residencia en Estados Unidos. La diferencia con esta chica es que no sólo no se hizo cargo y amenazó encima con acciones legales contra el propio canal para el que trabaja, sino que además había mucha gente que la estaba esperando", resaltan desde los pasillos de América.

Por fuera de los pases de factura que Latorre le hizo en vivo (la acusó de haber difundido chats de otras personas, de haber desmentido información y hasta difundido información falsa), lo cierto es que la "vendetta" contra Berardi alcanzó incluso otros niveles cuando la madre de Tini Stoessel apuntó contra ella desde su Twitter: "Un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar".

¿Cuál fue el disparador del ataque de Mariana Muzlera? Y es que Berardi fue quien, en el marco de la separación de Camila Homs y Rodrigo De Paul, acusó a la cantante de 25 años de no querer tener vínculo con los dos hijos de su novio y sostuvo que tenía información vinculada a la relación con los menores que dejaría "muy mal parada a Tini".

"Cuando no tenés códigos, las cosas vuelven", advirtieron desde el canal de Palermo. Y el tema se calentó aún más el fin de semana cuando comenzaron a difundirse capturas de presuntos chats en los que Bal le recordaba a Flor de la V "viejos" encuentros íntimos. Lo mismo sucedió con Lourdes Sánchez, a quien también se le atribuyó una conversación subida de tono con el actor. Sin embargo, en ambos chats armados, ambas mujeres sorteaban con elegancia las avanzadas del hijo de Carmen Barbieri.

Mientras que los programas de espectáculos de El Trece pasaron por alto los presuntos chats con Sánchez -quien está en pareja con el "Chato" Prada desde hace años-, en América se puso un alto al tema y en vivo. Latorre y De Brito se encargaron de aclarar que los chats que estaban circulando de Flor y de Lourdes eran apócrifos y evitaron dar detalles de las conversaciones. "Son falsos", aclararon a este medio desde la producción de LAM de inmediato, pese a que una de las cadenas de distribución de las presuntas conversaciones por WhatsApp salió del mismo canal.

"Siempre hay vueltos en este mundo", reconocieron desde los pasillos de la emisora. "De todos modos, si te fijás en las capturas, son muy distintas a las de Berardi. No se ve la sombra de Sofía grabándolo y también hay un cambio en la configuración de la app que es obvio: los de Berardi tenían el Instagram en inglés y estos que aparecieron en las últimas horas son en castellano. Es un fake", reforzaron.

Pero, ¿por qué desde el propio canal se difundieron estas conversaciones? ¿Fue acaso un vuelto a la conductora de Intrusos? "Desde el día uno, la versión de Berardi era que fueron chats inventados. Casualidad o no, comienzan a circular estas capturas por parte de gente que no dio la primicia y tampoco pone la cara, como lo hicieron Yanina y Marcela. Cuanto menos, raro", suman desde la emisora.

Para sorpresa de muchos, quien decidió enfrentar los rumores fue Flor de la V. En los chats difundidos -que también llegaron a BigBang y no fueron, ni serán publicados- se graficaba un presunto encuentro sexual entre la conductora y el actor, con especial énfasis en la identidad de género de De la V. Ese fue, claro, el eje del descargo de la ex vedette, quien además se encargó de resaltar que eran truchos.

"Voy a hablar de este tema, porque la verdad es que estuve pensando mucho este fin de semana. Tengo un sabor amargo. Me parece que hay algo que sucede desde hace muchísimos años que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans. En este caso puntual, quiero hacer foco en eso porque es por ahí la situación. Cuando lo señalan a él que habría tenido una relación con una mujer trans, lo ponenen desde el prejuicio y desde lo morboso. No era suficiente que él tuviera relaciones con muchas mujeres, pongamos el pecado, la trava, el tabú, lo morboso", disparó Flor.

Si existieron o no conversaciones de Bal con Flor de la V y Lourdes Sánchez ya quedó en un segundo plano. Lo que ahora está en análisis son las pequeñas diferencias en las capturas que alimentan lo sostenido por De Brito, Latorre y la propia De la V. "¿Quién se beneficia con todo esto?", se preguntó una de las fuentes consultadas por este medio. "Ya el viernes, cuando en LAM aclararon que eran truchos, Berardi se sumó a la ola y dijo que los suyos también eran apócrifos", resaltan.

"El malestar con Estefanía crece cada día más. No sólo amenazó con avanzar judicialmente contra el canal para el que trabaja, sino que también apuntó contra Marcela (por Tauro). Y ahora, oh casualidad, aparecen capturas de dudosa veracidad, que a diferencia de las anteriores ningún periodista respalda", advierten, al tiempo que resaltan que la continuidad de Berardi en LAM hoy por hoy es una gran incógnita.