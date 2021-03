Estalló la mamá de Rocío Oliva: acusó a Dalma y a Gianinna de "cucarachas" y apuntó contra Claudia

La inesperada y sorpresiva entrevista telefónica que Claudia Villafañe brindó en la noche del martes al ciclo Polémica en el Bar sigue dejando tela para cortar. Ahora, después de que la madre de Dalma y Gianinna cuestionara al último entorno del "Diez", fue la madre de Rocío Oliva quien recogió el guante (tras una chicana twittera de Dalma) y calificó a las hijas mayores del ex futbolistas de "cucarachas".

Minutos después de que Villafañe saliera al aire, Dalma apeló una vez más a su cuenta de Twitter y apuntó contra la última pareja formal de su padre. "¡No miraré jamás el peor programa de la tele, pero leo que #TataDejalosMudos es TT! ¡El que va con la verdad, nunca tiene miedo! Qué lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado mi ciela)", disparó. Aunque no la mencionó, fueron muchos los que interpretaron que se refirió a la madre de Oliva.

Rodrigo Lussich, flamante co-conductor de Intrusos, leyó en vivo en el programa el tweet de la hija del "Diez" y recibió un mensaje de Mónica Islas, la mamá de Rocío: "Por favor, decile a Dalma públicamente que no se meta conmigo, que cuando yo hable las dejo a ella y a la madre chiquititas".

"Que conmigo no se metan, ni (hablen) de mí como madre. Yo no soy una chorra. Ya le voy a escribir directamente a esa cucaracha (por Dalma). Rocío tiene la madre que le tocó, pero que no me tilden de chorra, vividora y mentirosa en el mundo entero. Ayer Claudia les mintió a todos", sumó furiosa.

Al momento, ni Dalma, ni Claudia salieron a responder la amenaza de la madre de Rocío. Sin embargo, fue la propia Oliva quien se refirió al cruce en vivo que mantuvo con Villafañe. "Estuve siete años y él era un toro, tenía mucha salud; fuerza a veces hasta suena poco creíble que diga que tomaba sólo las pastillas para dormir. Le gustaba entrenar, haciendo cosas que le hacían bien. Nadie le exigía que fuera perfecto, porque él llegaba y si quería cenar con una copa de vino lo hacía. Jamás tuve que salir corriendo a ningún hospital por ningún caso. Digo lo que hice yo como mujer al lado de Diego", chicaneó.