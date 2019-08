Estalló todo: más famosas actrices involucradas en la estafa del Telar de la Abundancia

Después de la confesión de la actriz Jazmín Stuart por su participación en la estafa (así lo definió la PROCELAC) del Telar de la Abundancia, salieron a la luz más nombres de famosas que formarían parte de la maniobra.

Los nombres los dio a conocer la panelista Yanina Latorre en Los Angeles de la Mañana e incluyen a modelos, actrices, y hasta influencers. Barby Silenzi, María Carámbula, Edda Bustamante, Emilia Mazer y Juana Repetto fueron las apuntadas por la panelista que contó cómo fue que se enteró por primera vez.

"Yo no creo que entren como boludas, a mí me lo ofrecieron y dije que no. Tengo toda la rama y está lleno de famosas, tengo un montón de datos”, afirmó Latorre al ser consultada. “Me mandó todo el estatuto, me dijo que había un grupo de WhatsApp, que todos los miércoles te juntabas y era metafísico y espiritual, que era para pulir los miedos", reveló.

El Telar de la Abundancia es una forma de esquema Ponzi en el que se les paga rindes extraordinarios a las personas que “invierten”, pero esos intereses son generadores con nuevos inversores que ponen más dinero que el primero. Y así comienza la pirámide.

En esta versión, la primera que sucedió a nivel nacional y fomentada principalmente por las redes sociales y las nuevas formas de comunicación, el “ingreso” de acuerdo a las investigaciones preliminares de la PROCELAC varía entre los US$ 200 y US$ 1.400. ¿Por qué hay mujeres que lo usan? Porque dentro del speech que detallan las mujeres que están dentro del telar al ingresar confluyen energías positivas dentro de “un ambiente de sororiedad y empoderamiento”. Ante la masividad que tuvo, y tiene todavía, este revival desde el Ministerio Público Fiscal se volvieron a comunicar una serie de recomendaciones para no caer en la estafa.

“María Carámbula cobró una cifra exorbitante que no me animo ni a decir porque son más de 50 mil dólares. Edda Bustamante, Emilia Mazer; Edda se salió porque empezó a sospechar. Juana Repetto también cobró me están avisando”, concluyó Latorre dando a conocer algunos detalles más de la operatoria.