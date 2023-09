"Estamos dispuestos a evolucionar juntos": el Kun Agüero le dio otra oportunidad a Sofía Calzetti

La separación de Sergio ‘Kun’ Agüero y Sofía Calzetti generó bastante repercusión, en un principio, porque ninguno de los dos lo terminó de confirmar completamente y porque se viralizó un video de Sofía en una situación muy comprometida con otra persona en una fiesta despertando el enojo del exfutbolista.



A un mes y días de que el Kun Agüero compartió en sus redes sociales que estaba “más solo que nunca”, confirmando su separación, la joven aseguró que se están reconciliando.

“Con Sergio está todo bien, estamos volviendo, hablando, viéndonos y compartiendo...”, aseguró Sofía en Socios del Espectáculo. Además, confirmó que fueron a un casamiento. Sobre la situación actual que están atravesando, detalló: “Estamos bien, contentos, yendo de a poco, hablando. A veces surgen problemas y lo buen es poder afrontarlos. Yo creo que en la vida todo es para mejor. La vida va para adelante. Si pasaron algunas cosas fueron por algo”.

Por otro lado, el notero indagó si hubo terceros en discordia: “No tiene que ver con eso. Tiene que ver con problemas de pareja, discusiones que uno puede tener. Pero nada que ver con terceros, ni nada grave”, respondió Sofía.

Asimismo, en el momento de la separación se rumoreaba que, una de las causas, fueron los celos del Kun, pero ella aclaró: “Eso fue más al principio de la relación. Él cambió un montón. Siempre está dispuesto a mejorar, a cambiar. Los dos estamos dispuestos a evolucionar juntos. Eso es lo importante”.

“¿Se puede decir que romance confirmado? ¿Volvieron a estar juntos y felices?”, preguntó el entrevistador. Y sin dudarlo, Sofía contestó: “Sí, sí. Tal cual”.

De igual manera, la influencer de chimentos, Juariu, lo confirmó por la noche del domingo. “El Kun y Sofi subieron foto de la misma ventana en Punta del Este”, comentó uno de sus seguidores. Mientras que ella aclaró: “Están juntos. La historia de uno tiene filtro y la del otro no”.

A su vez, compartió otra historia que ambos publicaron en sus cuentas: “Ya sabemos que están juntos... Esto es solo por diversión”, aseguró la influencer señalando similitudes en las fotos de los dos.

La separación de la pareja

A principios de agosto, el ex futbolista confirmó la separación con la joven en medio de rumores que afirmaban que estaban atravesando una crisis. El periodista, Juan Etchegoyen, comentó los detalles de lo sucedido.

“A mí me cuentan que la ruptura es de hace varias semanas y que habría terminado todo bastante mal. La decisión de separarse la tomó ella. Había rumores que indicaban que el Kun Agüero había tomado la decisión, pero a mí me dicen que no”, explicó.

Por otro lado, comentó la razón del porqué la joven quería separarse: “El motivo es un tanto escandaloso, porque a mí lo que me dicen es que ella decide separarse del Kun Agüero porque se cansó de no ser la prioridad. Al parecer, el Kun hace de las suyas... No lo digo por una infidelidad, sino que se refiere al día a día”.

Luego, detalló qué había cierto ‘egoísmo’ por parte del Kun: “Sofía, al parecer, le planteaba cosas que al Kun no le importaban y ella habría sentido, en el último tiempo, mucho egoísmo por parte de él. Esto se resume a una acción: '¿Qué te parece si hacemos esto en tal fecha?' y al Kun le daba lo mismo. No prestaba atención y terminaba haciendo otra cosa”.

“Momentos de pareja un tanto esporádicos. No a lo sexual, sino que me refiero a otras cosas... a compartir, a charlar. Ella se sentía bastante sola, a pesar de tener una pareja”, detalló. Y afirmó que el Kun Agüero había tenido una actitud de celosísmo que terminó cansando a Sofía: “El Kun en el último tiempo, estaba más celoso de lo normal. No fue una escena de celos, sino que fueron varias. Planteos por cualquier cosa. Eso era lo que ella sufría aparentemente”.

Por último, Etchegoyen concluyó: “A mí me dicen que Sofía no quiere saber nada, absolutamente, con volver. La ruptura, por el momento, es definitiva. Me dicen que es muy complicado que se revierta. El Kun le pidió, la semana pasada, arreglar las cosas a Sofía y prometió un cambio de actitud con ella, aunque hasta ahora no dio el brazo a torcer”.