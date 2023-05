"Estamos en un impasse": Paula Chaves habló de su pelea con Zaira por Polito Pieres

El romance de verano entre Zaira Nara y Polito Pieres no hizo más que distanciar a la menor de las hermanas Nara de una de sus amigas más cercanas: Paula Chaves. Resulta que a comienzos de enero, luego de muchos meses de rumores, Zaira confirmaba que estaba saliendo con el polista, quien supo ser pareja de Chaves entre 2008 y 2010. Por aquella época, la hermana de Wanda afirmaba: "En marzo te cuento", dejando entre ver que podría tratarse de un simple amor de verano o simplemente oficializarían de alguna manera en especial el noviazgo. Pero sólo ocurrió lo primero, ya que meses después la propia Zaira confirmó que estar soltera.

Lo cierto es que su amistad con Chaves no sólo se quebró, sino que tampoco sanó a pesar de que Zaira y el polista (fueron vistos juntos nuevamente) afirman estar "solteros". En medio de esten contexto, Paula Chaves dio un móvil a LAM donde tocó varios temas de interés, como el programa de cocina Pasaplatos (eltrece), que conducirá con participantes famosos.

Pero en un momento de la entrevista, Ángel de Brito le preguntó por su relación con Zaira y Paula no pudo ocultar la angustia al referirse al tema. “A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No me gusta ventilar cosas, no porque me haga la misteriosa, sino porque realmente me duele y me afecta”, dijo la mujer de Pedro Alfonso.

Y siguió: “Es una relación que está en un impasse como pasa en la vida en general y que las dos decidimos no decir. Es la madrina de mi hija, yo la elegí como madrina de Filipa. Espero que las cosas se puedan acomodar, no pasó nada específico como para ponerle un título como decir ‘pasó esto y por eso nos distanciamos’. Fue una sumatoria de cosas”.

Atenta a los dichos de la conductora y modelo, Yanina Latorre le consultó si lo conversaron en privado. “Sí, fue mucho tiempo que hablamos. Muchas idas y venidas. Venía ya de hace un tiempo”, contestó Paula y consultada sobre si veía posible un reencuentro, respondió: “Yo soy re sincera con las cosas que me pasan y no me interesa decir ‘está todo bien y no pasa nada’. Soy auténtica y se me nota cuando algo me pone mal o cuando me duele, pero no sé qué va a pasar”.

Días atrás, la propia Yanina informó que, aparentemente, Zaira y Polito seguirían juntos. “La señora Zaira Nara y el señor Facundo Pieres están en condiciones de decir que siguen juntos. Estás más enamorados que nunca. Iban a blanquear el romance después del Abierto de Polo que empieza el 1 de diciembre. Me enteré que ella duerme muchas noches en el club de campo de él, que queda allá lejos como en la China donde están todos los polistas".

De acuerdo con la panelista, la hermana de Wanda fue vista de noche "entrar varias veces los días que los chicos duermen con su papá”. "Jakob está bastante molesto por esto. Ella le prometió que lo iba a dejar cuando él se enteró por medio de una grabación por el romance. Parece que nunca lo dejó. Ella le prometió, quisieron remontarla, no se pudo y ella en un entorno muy íntimo se lo empezó a contar a todos", sentenció Yanina.