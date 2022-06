"Están pendientes de si se muere o no se muere": la mamá de El Noba, horas antes del deceso

El Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce confirmó este mediodía la muerte de El Noba, el trapero del sur del Conurbano que permanecía internado en coma desde hace más de nueve días luego de sufrir un accidente cuando manejaba sin casco su moto en Florencio Varela. En la tarde de ayer, el propio entorno del cantante había confirmado su muerte cerebral, lo que desató la bronca de la madre; quien horas antes de que se certificara el deceso compartió un video en sus redes sociales.

"Voy a hablar por única vez por mi hijo. Saben desde un primer momento que me dijeron lo mismo: que mi hijo estaba mal, que el golpe de su cabeza fue muy fuerte. Todas las malas que se puedan imaginar las sé desde el primer momento. Están todos pendientes de si se muere o no se muere, lamentablemente. Les quiero decir que tiene un corazón tan grande y fuerte que todavía sigue vivo. Su corazón late", aseguró Vanesa Aranda al arranque de la grabación.

La aclaración de Vanesa llegó después de que comenzara a circular con fuerza en redes sociales que el cuerpo médico de El Noba había declarado su muerte cerebral, información que luego se confirmó en el parte que el hospital publicó para anunciar su muerte: "Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra Institución, desde el 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor".

Al momento de grabar el video, su madre esperaba el milagro. El joven permanecía en coma, con asistencia respiratoria y si bien una última tomografía confirmó que ya no había actividad neuronal, Vanesa se aferró a la esperanza que le generaba que el corazón del cantante todavía latía.

"Salieron a decir que tenía muerte cerebral, que estaba muerto. Y no, no es así, van a escuchar el parte. Para mí, mi hijo no está muerto. Pueden dar los partes que quieran, yo ya lo sabía; le hicieron una tomografía y no le salió bien, pero no significa que mi hijo murió. El corazón de mi hijo late más fuerte que nunca", sumó.

Vanesa se hizo eco de las declaraciones de su otra hija, quien cuestionó la información que circulaba ayer. "Para cualquier mamá que me vea y escuche, sabe que mientras un corazón está latiendo hay vida. Que digan lo que quieran, seguimos manteniendo la fe y el amor que tenemos desde el primer día", cerró.