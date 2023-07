"Estando de novia te diste un beso": el ex de Julieta Poggio subió una foto besando a un chico

En la tarde de ayer Lucca Bardelli, el ex de Julieta Poggio, sorprendió a sus seguidores cuando subió una foto de él dándole un beso a un amigo llamado Santiago. La imagen estuvo poco tiempo en sus historias, ya que a los pocos minutos la eliminó, pero los seguidores lograron sacarle captura.

La foto no fue pasado por alto por la ex hermanita, quien en su stream, a raíz de los continuos comentarios de los usuarios, no tuvo otra opción que hablar del tema. “Me están poniendo mucho algo acá en el chat. No sé si ya lo vieron”, arrancó diciendo. Poggio aseguró que ya había visto la imagen, pero que no iba a "hacer comentarios al respecto".

Sus hermanitos del reality comenzaron a incentivar a que diga algo de la imagen de Lucca, pero Julieta lanzó:”¿Qué voy a decir? Si tengo que decir algo... Mejor me callo la boca”.

La que estuvo más picante que Poggio fue La Tora quien disparó “nivel de mamarracho, diría Moria”, fue por más y dijo: “Es que en realidad lo hizo para que hablemos de esto, porque él no tiene ningún talento. No estuvo en Gran Hermano. Fue espectador. Creo que es mejor subir algo de puterío y que te levanten. Le va a durar un mes”.

Tras el comentario, Poggio advirtió que no iba a hablar más del tema y pidió que dejen de incentivar por el chat. Por parte La Tora tiró el último palito: “Si fuese amor creo que le daría un beso más copado”.

La respuesta de Lucca

Lucca Bardelli hizo un descargo en las últimas horas luego de que las hermanitas hablaran sobre el tema. “Si hablan de mí con tanta libertad, también lo voy a hacer yo… nunca hablé mal de mi ex y tampoco lo haría porque respeto mucho a la persona que tuve en mi vida”, comenzó diciendo en sus historias.

Fue entonces cuando lanzó: “Pero si yo también tengo que hablar, vos también te diste un beso. No entiendo la doble moral. Si yo subo una foto con un amigo dándome un beso dos meses después de haber cortado y lo subo en mi Instagram está mal… pero si vos estando de novia te diste un beso, no”, cerró Lucca indignado.

El ex de la hermanita se refería al apasionado beso que se dieron Daniela Celis y Julieta en una de las típicas fiestas de los viernes en la casa más famosa del país. Así fue que en un momento, durante el transcurso de la fiesta, se las vio a las dos amigas abrazadas, tomando cerveza en el patio, y enseguida se pudo ver cómo Daniela asintió con la cabeza en señal de ok y en ese instante Julieta le estampó un apasionado beso que sorprendió a todos, incluso al conductor del programa, Robertito Funes Ugarte.

La respuesta a La Tora fue más contundente, el ex de Juli dijo: “Vos que siempre haces el discurso del hate, de la gente que bardea, que hablan sin saber, que salgas a decir todo lo que dijiste por una foto…”.

“Dijiste que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano… no me parece un talento entrar ahí”, sentenció.