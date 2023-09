"Estás con un psicópata": a la esposa de Lotocki la acusaron de sufrir "disonancia cognitiva" y estalló

Vecinos, ex pacientes y familiares de víctimas de mala praxis se concentraron en una marcha pacífica en la puerta de la casa del cirujano Aníbal Lotocki, en Vicente López, convocada a través de las redes sociales tras la muerte de Silvina Luna. La esposa de Lotocki, María José Favarón, salió a hablar luego de la concentración y afirmó que “es una barbaridad lo que hicieron”.

A horas del velatorio de la modelo, un grupo de personas se reunió frente a la casa de la calle Francisco Beiró al 1100, de la localidad de Florida, con velas encendidas, fotos de la modelo y de otros pacientes del cirujano que murieron, como Mariano Caprarola, Romina Vega y Cristian Zarate. Además de carteles que decían: “Asesino”, “Lotocki preso para que no arruine ninguna vida más”, “Justicia”. Cerca de medianoche, la esposa de Lotocki salió de la vivienda para retirar las pancartas que habían dejado en las rejas de la entrada de la casa: “Siempre fui respetuosa, ya dije todo lo que tenía para decir, ahora déjenme sacar esto que me quiero ir a dormir”, pronunció la mujer a TN.

Cuando la periodista le consultó si quería decir algo por todo lo que ocurrió a raíz del triste fallecimiento de Silvina Luna y le mencionó que “fue un dolor profundo para todos”, Favarón afirmó: “Para mi también, no crean que no para nosotros”. Sobre la marcha, resaltó: “Esto es una barbaridad lo que hicieron. Esto no es una marcha de justicia, esto es un escache total a la vista de todos, es un asco lo que hicieron”.

Cuando la periodista comentó que la gente había sido “respetuosa”, la mujer no estuvo de acuerdo: “No, esto no es respeto, es escache y no está bien”. En ese momento, una señora que continuaba en el lugar decidió intervenir: “¿Supo siempre al lado de quién estaba, del marido que tenía, de lo que estaba haciendo?”. Mientras que Favarón respondió sin dudar: “Hace 15 años, mi amor”, a lo que la señora insistió: “¿Entonces admitió lo que hacía?”.

En ese momento, Favarón dejó de sacar los carteles para darse vuelta y mirar a la mujer: “Yo no te estoy admitiendo lo que hacía, ¿qué decís? Venite mañana a tomar un café y lo charlamos”. Pero la interlocutora gritó que “no se junta con asesinos”.

Cuando la vecina se alejó de la casa, Favarón continuó la entrevista con la periodista y apuntó contra Pamela Sosa, ex pareja de Lotocki y quien también lo acusa de "mala praxis": “Esto es un escrache, así lo vendieron claramente, como un escrache. Pamela dijo: ‘Vayan a destruir la casa del doctor’, ¿te parece bien? Se pasaron todos los límites. Yo entiendo que quieran justicia, pero hay lugares para ir a reclamar que haya justicia, y no me digan que la Justicia no sirve porque sí sirve y sirve a favor de ellos”, haciendo referencia a las supuestas víctimas de operaciones del cirujano.

Además de su descargo en televisión, utilizó sus redes sociales para defender a su esposo: compartió un video de un abogado criminalista que explica que no hay relación causal entre lo que le pasó a Silvina Luna y Lotocki. Además de un fragmento de Pamela Sosa que afirma que es “excelente” profesional y que se volvería a operar con él, con la descripción que decía: “A ver justicieras, ¿qué opinan de esto?”.

Sin embargo, aquellos que defienden a la modelo fallecida salieron a criticarla: “Vos subiendo videos y una mujer fallecida, o seas irrespetuosa”, “Justicia”, “Mami, estás con un mal tipo. No hagas esto”.

Entre tantos comentarios en su contra, Favarón decidió responder a uno en particular que le hizo una usuaria: “Majo, ojalá leas esto! Lo que vos tenés se llama disonancia cognitiva! Eso le pasa a las mujeres cuando están con un psicópata. Tenés un velo grande por tanta manipulación, lovebombing and hovering que te hizo”.

La esposa del cirujano escribió: “Me asombra como hacen diagnósticos médicos a través de un posteo, foto, sin conocer el contexto de todo… Ahora si son capaces de hacer estos diagnósticos, también deberías ser capaz de recomendarme algún antipsicótico así volvería a la normalidad. No sé quién sos y no te conozco, sólo me parece de una irresponsabilidad absoluta lo tuyo, ahora son todos psiquiatras, médicos, peritos… A todos los que me tratan de psicópata (estoy esperando sus números de matrículas al privado hace unos días pero no recibí ninguna aún) Gracias por tu consejo pero tengo que decirte que no me da confiabilidad que hagas diagnósticos así como así…”.