"¿Estás enamorada?": la fría respuesta de Tini tras pasar unos días con De Paul en Madrid

La entrega de los Premios Gardel anoche en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo tuvo muchos puntos altos en cuanto a espectáculos en vivo. Uno de ellos lo protagonizó Tini Stoessel cuando hizo subir a David Lebón, para tocar Seminare junto al al ex Serú Girán.

Pero por fuera de los escenarios, también las declaraciones de la cantante estuvieron entre lo más polémico de la velada. Tan sólo unos minutos antes de subir al escenario, fue entrevistada por su amigo Lizardo Ponce, y dejó algunas respuestas que despertaron dudas sobre su realidad sentimental junto a su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul.

"Qué palabra", contestó Tini cuando le preguntó si estaba enamorada. "Estoy muy bien, estoy contenta, estoy disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón".

La evidente intención de evitar la palabra "amor", luego de venir de pasar unos días con él y sus hijos en Madrid, generó la polémica de la noche, a tan solo unos meses de que el socio de Lionel Messi en la Selección Argentina juegue su primer mundial de fútbol en Qatar.

"Trabajo desde que soy muy chica, y a veces es difícil poder compaginar las dos cosas. Creo que estoy en un momento donde realmente me estoy esforzando en poder tener tiempo para mí, y poder bajar un poco los decibeles y volver con todas las fuerzas a lo que es el trabajo, darlo todo en el laburo y volver a mí. Creo que una cosa también compensa la otra, entonces en ese sentido estoy re contenta", explicó Stoessel.

"Nunca me imaginé algo así en mi vida, todo lo que me está pasando es inimaginable. Porque hace cinco años era difícil que una o muchas canciones argentinas ranqueen en las radios, Spotify, las plataformas digitales. Estar ahí era como una locura, y hoy en día son todos argentinos. Obviamente hay artistas de afuera, pero la gente consume a los artistas de Argentina. Hay una generación que está creciendo con nuestra música", dijo Tini, una reflexión que resalta la importancia de no dejar de lado su carrera artística.

Igualmente, aunque la ex figura de Disney no puede contestar afirmativamente si está enamorada, tampoco le baja los brazos a la relación, y considera que el buen momento personal de ambos es importante en su presente: "Rodri es lo máximo, le está yendo increíble en todo lo que hace, así que nos acompañamos re bien".