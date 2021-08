"Este es el monstruo que me extorsionó para que abortara": la denuncia de Magalí Mora

Fuerte descargo. Magalí Mora atraviesa su séptimo mes de embarazo y, mientras aguarda para dar a luz a su hija, avanza judicialmente contra el padre biológico de la beba, quien no se quiere hacer cargo del pago de la cuota alimentaria y ni siquiera se presentó en el juzgado, según reveló la modelo en una seguidilla de historias publicadas en su cuenta de la red social Instagram.

Mora decidió hacer público el litigio legal que lleva adelante y la identidad del progenitor de su beba después de que un usuario la provocara en redes sociales al etiquetarla en un video en el que se lo puede ver de vacaciones en la Costa argentina.

"Es triste cómo ayer un Instagram me etiqueta en un video de él en la Costa, disfrutando, viviendo su vida, gastando plata. Como si acá no pasara nada. Me cansé de proteger. ¿De proteger qué? Que se sepa quién es: su nombre es Agustín Cobas", publicó la modelo y etiquetó al hombre en cuestión.

Acto seguido, Mora publicó un escrito judicial y agregó: "Pensé y pensé... tras miles de mensajes de gente que me decía: '¿Por qué tapás el nombre?'. Y dije: 'Tienen razón'. ¿Por qué tengo que proteger a alguien que no se lo merece? Ahí tienen al monstruo por si alguna mujer alguna vez se lo cruza. Cuidado que después no se hace cargo de los hijos".

Tras recibir decenas de mensajes preguntándole el motivo detrás de su decisión de hacer pública la identidad del progenitor de su beba y su litigio judicial, la modelo explicó: "Gente, mi posteo es porque me debe cuatro meses de cuota, porque no se dignó ni siquiera a presentarse en el juzgado. Por mí que se case, se monte a un burro o se vaya a la luna, pero que se haga cargo y que pague la cuota alimentaria de su hija".

Por último, compartió una foto de cuando eran pareja y denunció: "Es él la persona que me maltrató, humilló, violentó y extorsionó para que abortara. Ese es su rostro, el que no se hace cargo de su hija".