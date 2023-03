"Este es tú momento...": el íntimo festejo de cumpleaños de Tini y el romántico saludo de De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul aprovecharon sus diferentes compromisos para regresar a la Argentina. Por el lado del futbolista, este jueves enfrentará a Panamá con la camiseta del seleccionado argentino en un amistoso, en un encuentro que promete ser una verdadera fiesta debido al contexto en el que se da: con un Monumental repleto, los hinchas celebrarán la tercera estrella que logró el equipo capitaneado por Lionel Messi en Medio Oriente.

Por el lado de la cantante, este martes cumplió los 26 años y los celebró con un mini festejo rodeada de sus familiares y amigos. ​"¡Feliz cumple mi amor! Estás radiante. ¡¡¡Te amo!!!", escribió Mariana Muzlera, la madre de la intérprete, a través de su cuenta de Instagram junto a un video del momento en que le cantaban a Tini el Feliz cumpleaños.

En las imágenes se pudo ver la decoración de las paredes de la casa, con globos rosas y dorados, y a una Tini vestida de entrecasa con un jogging de color gris topo y buzo azul , soplando las velitas. Frente a la cantante, como no podía ser de otra manera, una chocotorta, una torta de brownie con dulce de leche y merengue italiano, una bandeja repleta de alfajores y mini cakes.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Francisco, el hermano de Tini, compartió un posteo donde se la ve a la cantante abrazando a su padre, Alejandro Stoessel, junto a la frase "Feliz cumple flaquita te amamos". El saludo de De Paul, quizás uno de los más esperados por el fandom de la también actriz, llegó cerca del mediodía. "Se todo lo feliz que te mereces, este es el tiempo, estás de pie, de pie sobre la experiencia, sostenida por tus amores y llena de sueños, con tu convicción y tu amor, sobre todo por vos y por eso que sos, que hacés y que das. Es este el momento, Tu momento. El momento para disfrutar de todo lo que tenés por delante..", escribió el volante del Atlético Madrid.

Y cerró con un cariñoso y romántico "Feliz cumpleaños amor mío, te amo con todo mi corazón". La respuesta de Tino no se hizo esperar y, rápidamente, le respondió: "Gracias por estar a mi lado y ser tan maravilloso. te amo con todo mi corazón Rodrigo. Gracias por acompañarme en cada momento, ser tan incondicional, tan increíble, y tan compañero. Te amo mucho amor". La publicación del futbolista no tardó en chances viral y en cuestión de segundos cosechó casi un millón y medio de likes. Mientras que la respuesta de la artista otros 50 mil "me gusta". La pareja estaba instalada en Madrid desde diciembre del año pasado y regresaron este último domingo.

Ambos llegaron juntos en un vuelo privado, fueron recibidos por personal de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y se subieron a una camioneta donde los acompañó un seguridad exclusivo para ellos. A través de sus redes sociales, ambos compartieron un romántico video en el que se los vio subidos a ese mismo vehículo. "¡Hola Argentinaaa!”, escribió el futbolista y compartió el momento en el que le dio un beso a su pareja.