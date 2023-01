“Este reloj es para toda la vida”: Piqué chicaneó a Shakira y cerró un acuerdo comercial con Casio

En las últimas horas, Shakira y Gerard Piqué se convirtieron en una tendencia mundial. Es que la colombiana le dedicó una catarata de insultos y le pasó factura de todo a través de la canción que hizo con el productor y músico Bizarrap. Pero como la venganza es un plato que se come frío, el ex futbolista se vengó de la madre de sus hijos Sasha y Milan.

¿Qué hizo? Tras escuchar el verso de la sesión que dice “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, el socio mayoritario de la Kings League tuvo una idea espectacular. Tal como nunca lo hizo en el fútbol, aprovechó el momento y cerró un acuerdo comercial con Casio.

“Casio y la Kings League han llegado a un acuerdo de patrocinio”, dijo Piqué en una transmisión en vivo junto a Ibai Llanos y a Sergio Kun Agüero. Enseguida regaló relojes de la marca de origen japonés a todo. Y luego, mirando a cámara y en un obvio mensaje a su ex, lanzó: “Te digo una cosa, esto es un reloj para toda la vida”.

Fue entonces que comenzó la gastada para Piqué por parte de sus compañeros. El streamer español preguntó con ironía: “¿Pero esto a qué viene? ¿ha pasado algo?”. Todos se hacían los desentendidos. Entonces Piqué dijo: “Es un reloj para toda la vida, es un reloj de puta madre”. Fue entonces que el Kun, fiel a su estilo dijo: “Es por el tema de Shakira”. Todos rieron.

Aunque no trascendiero las cifras sobre el contrato entre Piqué y Casio, se cree que se cerró rápidamente por una cifra que no llega ni las seis cifras. Lo importante era que el ex futbolista pudiera mostrar relojes de la marca y tenerlo como patrocinador en cada evento. Lo mismo hubiese hecho si Renault aún fabricaba el Twingo. Aunque nunca es tarde para el relanzamiento de semejante belleza automotriz.

Mientras tanto, la cuenta oficial de Casio España publicó en Instagram una foto en la que se ve un reloj con gotas de agua y donde por debajo se puede leer la frase “nos encanta que esto nos salpique”. Esta leyenda también pasó a formar parte de su biografía, junto con el hashtag #teamcasio.