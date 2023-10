Estefi Berardi aseguró que Sofía Clerici chantajeó a Insaurralde: la increíble cifra que le pidió

El escándalo por el viaje de Sofía Clerici junto a Martín Insaurralde en un yate en Marbella revolucionó a la política y a la farándula. Mientras tanto la justicia avanza en diversas investigaciones para determinar de dónde salió el dinero para que realizaran dichas acitivadades y también fue denunciada Jésica Cirio, la ex esposa del político lomense. En medio de todo eso, Estefi Berardi se sumó a la polémica y aseguró que Clerici chantajeó a Insaurralde.

En el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima, la panelista lanzó sin tapujos: “Tengo una información confirmada, pero me gustaría sacar al aire a Sofía Clerici para ver si es verdad”. Y agregó: “Me gustaría preguntarle si es verdad que hizo un pedido, en un audio que está grabado, de 100 mil dólares previo a publicar todo lo que publicó. Me gustaría preguntarle si esto es verdad”.

Cuando su compañero le dijo que lo que decía era muy fuerte, ya que vinculaba a Clerici con un chantaje para no publicar las fotos en las redes sociales, Estefi contestó: “Se ve que no accedió a ese pedido porque publicó todo. La fuente de información es inobjetable”. En ese punto, sumó: “Le dijeron que podía ir presa porque está todo grabado. Por eso después sacó este comunicado explicando y retractándose”.

Por último, Estefi, quien podría ser llamada por la Justicia para ratificar sus dichos televisivos, lanzó. “Me pongo como ciudadana. Jésica Cirio contaba que la amenazaban y la extorsionaban, pero no decía quién. Esto que me llega a mí. Es toda gente que se maneja re turbia, acostumbrada al apriete. Yo conté de los mensajes que me mandó Jésica de una manera… Es gente que está acostumbrada a vivir así. Todo muy oscuro. Horrible”.

Hasta ahora, Insaurralde, Clerici y Cirio se encuentran denunciados en la Justicia por “enriquecimiento ilícito”. Según el denunciante, el abogado Gastón Marano, la modelo está inscripta en AFIP en la categoría más baja, en la clase A, con un límite de facturación de 116 mil pesos mensuales debido a que vende ropa interior. Pero, la modelo vive en una casa enorme en Nordelta. Por este motivo, el letrado en su denuncia sostiene que Clerici no tendría "la capacidad económica para asumir esos gastos como los que mostró en sus redes sociales".

En las fotos que publicó, Sofía mostró un reloj de marca cuyo valor asciende a los 7000 dólares, copas de champagne carísimo y carteras de costosas marcas. Cuando el escándalo llevaba un par de horas, ella escribió en sus redes: "Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar sin saber, yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá”.

Y sobre los objetos de enorme valor, afirmó. “Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas. Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita para que sepan también”.

Tras el descargo, el abogado denunciante sumó todas las fotos de las redes de Sofía, en la que también se ve una pulsera también de la marca Cartier, advirtiendo que esta clase de ostentosos "obsequios" sería algo común en la figura de Insaurralde. La gran repercusión que generó este escándalo provocó que Clerici cerrara su cuenta personal en las redes. Pero publicó el siguiente mensaje: “Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona... no hay pruebas”.