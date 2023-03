Estefi Berardi destrozó a Yanina Latorre: “Maltrata a sus compañeras para dejarlas sin trabajo”

En ningún está escrito que los compañeros de trabajo deben ser amigos. Pero tampoco deben ser enemigos. En LAM, el programa de Ángel de Brito, parece que la orden es que se destrocen las unas a las otras. Y algo de eso sucedió entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi. Su relación nunca fue buena, había cierta tensión en el ambiente hasta que todo voló por los aires.

Todo sucedió cuando Yanina contó los ribetes que habían dado inicio a la separación de Federico Bal y Sofía Aldrey. Aunque había diversas amantes en el medio, lo que importaba era que la panelista había confirmado que una de las mujeres de Bal había sido Estefi. Bloqueada, sorprendida y en silencio, Berardi no supo responder nada al aire. Hasta que decidió llamar a su abogado Fernando Burlando para que no se pudiera hablar del tema en ningún medio de comunicación.

De esa manera, Latorre debió guardar en su archivo los fogosos chats entre el hijo de Carmen Barbieri y su compañera de LAM. Entonces la violencia en cada cruce verbal durante el programa comenzó a recrudecerse. Mucho más cuando Berardi la atacó desde el programa de Barbieri. Entonces, Yanina respondió: "Es verdad que me pasó de todo y me lo banqué. Pero fui víctima. Tráiganme un chat mío. Tráiganme un macho o un polvo mío. Para hacer lo que yo hago hay que tener el culo limpio".

Y completó: "Hay que tener espalda, porque yo juzgo y hablo de todo el mundo. Pero no tengo machos, no garcho con nadie el fin de semana, no salgo con tipos casados, no mando chats, no le digo 'me gusta que me roces la tetita', 'tengo la con... mojada'. Todo eso no me ocurre. Y como eso no me ocurre, y no lo escribo porque no soy boluda, no llamo al Trece o a América para que el tema no salga. Tengo el culo limpio. Soy profesional".

Y siguió en obvia referencia a Berardi, quien no es periodista y con frecuencia tira información errónea: "Me llega la mejor data porque el famoso confía en mí. No trabajo del chisme, del Instagram, del mensajito privado. No, lo mío es potente. Lo publiqué porque me lo pidieron y me pareció una causa justa y noble. Porque hay una mujer que hace dos años que es cornuda sistemática, públicamente, porque le garchaba a todas las minas que la rodeaban, las bailarinas, gente que labura con ustedes. A todo el mundo. Y la chica la estaba pasando mal. Y me parece genial porque es la mejor manera de salir de un vínculo tóxico".

Y había seguido: "A mí nunca me pediste perdón por decir que era mentirosa y que era mentira lo de Zaira. A mí me desacreditaste en todo porque vos viniste a acá a hacerme el contrapunto a mí. Sos como los globos, te inflaste, te inflaste, te inflaste y explotaste. Y ya no servís más para nada. Acá estás sentada dele mentir, y venís a decir 'Tini (Stoessel) maltrata a los hijos de Rodrigo de Paul', 'yo no me cogí a Fede Bal', 'vos estás inventando', 'no me cierran las fechas', 'tal cogió con tal', y estás acá sentando diciendo que no hiciste algo que hiciste. Es patético. Trabajamos de decir la verdad", reclamó Latorre. "Yo cuando fui cornuda dije 'sí, señores. Soy cornuda. Mi marido hasta lo aceptó. Estás sentada ahí y quedás como una pobre mentirosa".

Después de eso, hubo un tiempo de relativa paz en el programa. Pero ahora, Estefanía volvió a la carga. Es que la producción de LAM suele llevar invitadas clase C, que tuvieron algún cruce en redes con ella, para hacerla enojar. Pero, por ahora, ella no reaccionó. El drama es que Latorre está cada vez más picante contra la panelista. Por eso, cansada, Berardi la acusó de “maltratadora” y de que deja a sus pares mujeres sin trabajo.

Desde su cuenta de Instagram, la bailarina charló con sus seguidores, quienes le consultaron por los tratos de la esposa de Diego Latorre. Entonces, ella dijo que Yanina está haciendo todo lo posible para que ella abandone LAM. Una seguidora le escribió:

"¿Te vas a ir de LAM? ¿No creés que están haciendo todo para que te vayas?". Fue entonces, que ella fue directo contra Latorre: "Eso quiere, obvio. Se obsesiona con una y no para de tratarla mal hasta que se van y las deja sin laburo".

Y completó con datos de la realidad que frecuentemente no utiliza en las falsas informaciones que suele dar: "Eso hizo con Nequi Galotti, Evelyn Von Brocke, Ana Rosenfeld... Eso que hace con sus compañeras habla más de ella que de mí... Y de quienes lo permiten". Que comience la batalla final.