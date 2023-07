Estefi Berardi liquidó a Ángel de Brito y criticó a sus ex compañeros de LAM

Las internas de LAM todavía siguen a flor de piel para Estefanía Berardi, quien dejó el programa intempestivamente tras las duras peleas con Yanina Latorre y la pasividad del conductor Ángel de Brito. Por eso, cada vez que puede, les tira un palito a su ex jefe y a sus ex compañeras, sobre todo cuando se trata de la mujer de Diego Latorre. Y la derrota de la panelista en los Martín Fierro a manos de Mariel Di Lenarda fue una gran oportunidad.

Claro que las críticas de Berardi estuvieron cargadas de mucha más bronca cuando salió al aire la entrevista que el movilero de LAM, Santiago Sposato, le realizó a Di Lenarda, minutos después de obtener la estatuilla y mientras Latorre mascullaba la bronca por ser una de las grandes perdedoras de la noche. Con la acidez que lo caracteriza, Sposato le había dicho a Di Lenarda: "Por más que nos parezcas una periodista excelente, si nos parece injusto que hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo".

Y continuó: Sos una excelente periodista, y tal vez lo merecés como labor periodística. Me parece que como panelista, Yanina hoy en televisión, está lejos primera". "Pero es una opinión personal". La periodista quedó impactada. Aunque le respondió con altura al cronista, la incomodidad y la tristeza se le notaron en sus ojos. De hecho, varios testigos afirman que la premiada terminó llorando tras esa nota. Por supuesto, las críticas y los merecidos insultos a Sposato no tardaron en llegar a las redes. La amargura se le hizo piel al movilero de LAM.

Por ese motivo, Berardi les pegó con todos a De Brito, a Latorre y por supuesto a Sposato. Sucedió durante una entrevista a Luis Ventura en el programa de Carmen Barbieri. Al ser consultado sobre la injustificable entrevista de Sposato a Di Lenarda, el presidente de APTRA dijo: "No hay polémica ahí (entre Yanina y Mariel), con Yanina hablé anoche en Polémica en el Bar y no estaba enojada”.

Entonces, Berardi afirmó: “Yanina invitó a su programa de radio a Mariel, y ella cuando recibió el premio dijo que era de todas. El que se desubicó fue Sposato con la pregunta desagradable y super violenta". Entonces, Ventura dijo: "Lo que pasa es que, llenar de contenido el tema del Martín Fierro ante la reiteración de situaciones de coronación, entran a buscar temas y cuando no hay temas, titulan con cualquier cosa”.

Y agregó: “Van a buscar ardores, cosas desagradables y, de alguna manera o de otra, el Martín Fierro sigue estando, el contenido después lo pone cada conductor y programa. Después vos mirás el número y De Brito clavó 5.3 (puntos de rating)". Fue ahí que Berardi le apuntó con todo a su ex jefe: "Le funciona eso, y está bien. No digo que no le funciona... A él le funciona eso”.

La bronca está más que latente. En junio, la panelista había dicho: “Me molestaron las difamaciones por parte de Yanina. Por eso le inicié acciones legales y por eso me voy de LAM”. Es que Latorre había revelado a comienzos de 2023 que Berardi había mantenido un romance con Fede Bal. Eso rompió todos los códigos del programa y Berardi le inició un juicio a Latorre.

Hace unas semanas había dicho: “Con Ángel todo bien. Vos -Carmen- te pusiste un poco celosa por el posteo que le hice a Angel. Me tiraste un palo cuando empezó el programa. Cuando me despida de Mañanisima te voy a agradecer a vos también”. Y agregó: “Yo me quedo con lo bueno. Lo otro es otro tema. Ángel siempre me dio buenos consejos. Aprendí también. Me fui con mucho aprendizaje. Hubo varias charlas antes de irme”.

Pero lo cierto es que no soportó que De Brito le diera vía libre a Latorre para que la liquidara al aire y le permitiera que la maltratara al aire. Ella puede decir cualquier cosa, puede decir que ahora estoy tomando sol en mi casa pero hay que comprobarlo. No se si la palabra es enojo, pero sí me afectó. Es más dolor que enojo”, solo atinó a decir Berardi en su momento. La verdad es que también está muy enojada con De Brito. Y el tiempo lo demuestra.