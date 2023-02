Estefi Berardi y su periodismo "fuente de fideos": las críticas por GH y la parada de carro de Latorre

La sensación de los espectadores de que el reality Gran Hermano perdió su capacidad de convocatoria original tras la salida de Walter "Alfa" Santiago, es algo que le sucede a muchas personas según lo que manifiestan en las redes sociales, y también a otros periodistas y comentaristas de espectáculos que están pendientes del fenómeno televisivo del año.

Así fue que en la previa a la gala de ayer, la panelista de Mañanísima y LAM, Estefi Berardi, se animó a prenderse a la ola de desánimo contra el producto que conduce Santiago del Moro y aseguró que se había puesto aburrido y que estaba perdiendo fuerza en su público.

"Este tema de los familiares me parece un embole total, me aburre ahora Gran Hermano y no lo estoy viendo. Y hay un montón de gente que también me contaron que se aburren porque la están estirando. Hicieron esto de los familiares que la verdad no me interesa", confesó la mediática panelista en el programa que conduce Carmen Barbieri.

Al mismo tiempo, su compañero Pampito la apoyó en su reclamo y dio su opinión al respecto: "Lo que a mí me parece es que con este tema de los familiares el reality está como en stop ¡Porque no juegan! No se manejan como antes".

El panelista inclusive fue más allá y hasta se animó a decir que este hastío estaba golpeando de lleno en los números del programa. "Ahora están compitiendo por una moto. Es un invento que hicieron, ayer midió 19,6 porque las galas de eliminación que eran los domingos estaban en 21, 22, bajó un poquito", precisó.

La reflexión compartida por ambos laderos de Barbieri, generó rechazos en las redes sociales donde los fanáticos y fanáticas del formato se quitan los ojos para defender a sus favoritos y favoritas. Al mismo tiempo, no es lo que indican los balances del rating del canal y la productora Kuarzo.

Si bien es cierto que en la última gala hubo un leve descenso, es algo que suele estar relacionado con Gran Hermano en general, ya que es un programa que suele convocar menos hacia las últimas semanas, porque quedan menos favoritos en camino que antes. Al mismo tiempo, el número del último programa también es un parámetro para tener en cuenta en un análisis de este tipo.

Por otro lado, el número no dista de muchas galas que se dieron en noviembre, diciembre y enero, cuando era un fenómeno masivo indiscutible por nadie. Los cuatro puntos que Pampito ve de diferencia entre la última gala (donde se iba un familiar y no un participante) y la salida de Alfa, que tuvo un pico de 23,6, serían muy poco teniendo en cuenta que es un formato que no bajó de esa cifra casi nunca.

Ante tal panorama, se hace evidente que los números del rating, al igual que los cruces con Yanina Latorre, no son el fuerte de Berardi. Aunque la panelista se esmere en criticar a GH, la audiencia que registra sigue siendo récord en una televisión en la cual superar los 10 puntos de share se hace una epopeya casi imposible.

La referencia a Latorre es por el enfrentamiento que viene teniendo entre ambas. Desde que se filtró a Berardi como una de las protagonistas de las infidelidades de Federico Bal, ella sintió temor a la exposición y enseguida contrató al abogado Fernando Burlando para que la proteja de la filtración.

El letrado se encargó de intimar a quienes difundieran el supuesto chat entre su clienta y Bal. Y luego de eso denunció penalmente por injurias a la ex pareja del hijo de Barbieri, Sofía Aldrey, además de la periodista Marcela Tauro, y al programa Intrusos al que pertenece.

La intención de silenciar los rumores acerca de que ella protagonizó una de las infidelidades del famoso, no fue acatada por su archirival Latorre, quien no perdonó la actitud de su compañera y fue -fiel a su estilo- directo al hueso de Berardi, cuando ella dijo que "ya no se puede hablar del tema".

"Sí que se puede hablar porque acá no llegó nada", contestó la rubia, con una evidente cara de enojo. "Lo que no se puede es mostrar tus chats. Te reís como una hiena y abrís la boca porque no tenés recursos para contestarme. No se puede mostrar tus chats, que son verdaderos, si no, no hubieras mandado la cautelar", cuestionó Yanina.

"Más allá de lo que uno crea, es un delito igual porque ahí dice mi nombre y me involucra", lanzó Berardi para calmar las intenciones de su compañera, pero esto no funcionó así con ella. "Acá nadie te amenazó. Vos tendrás que hacerte cargo de las cosas que hiciste y las mentiras que decís, una periodista", remarcó Latorre.

No contenta con eso, la mujer del ex futbolista y comentarista deportivo, siguió atacando a la panelista que dijo que GH se había puesto aburrido. "No pasa nada, total las mentirosas y las que salen con tipos casados se manejan así", disparó. "Lo mejor que tengo es mi credibilidad y mi palabra. Vos te sentás, abrís así la boca como una hiena y llamás a tus amiguitos abogados, que me gustaría saber con qué dólares les pagás", expresó.

Entre los fanáticos y fanáticas del reality del momento y su compañera de trabajo en LAM, Berardi se encuentra, más que entre la espada y la pared, directamente entre dos sables filosos que no la dejan equivocarse ni decir cosas que no puede demostrar.