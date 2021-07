Estevanez dejó la actuación y se volcó de lleno a otro rubro: "Marley me contrató"

La vida de Sebastián Estévanez cambió rotundamente en agosto del año pasado, cuando sufrió un accidente doméstico que le dejó graves lesiones en la piel. “Me explotó un bidón de alcohol en la mano. Fue todo muy rápido, enseguida que explotó, se me prendió fuego la cara, y también el cuello”, había contado el actor en aquella oportunidad.

Todo ocurrió mientras intentaba prender una gran fogata, pese a que la leña que estaba utilizando estaba húmeda. Al ver que no podía lograrlo, busco una alternativa que le facilitara generar fuego: “Como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol...Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar", había manifestó el marido de Ivana Saccani.

SI bien ya está recuperado y sin secuelas a simple vista, Estévanez decidió dar un giro de 180° a su vida y anunció semanas atrás que dejaba la actuación para enfocarse en un nuevo rubro laboral: reciclar casas. “Noventa y pico por ciento creo que dejo la actuación. Trabajé muchísimos años. Ahora estoy con proyectos personales que no tienen nada que ver con la ficción, son cosas personales", había contado.

En diálogo con Catalina Dlugi, el papá de Francesca, Benicio y Valentino Estevanez resaltó que optó por quedarse más tiempo en su casa y con su familia. "Voy a dedicarme a cumplir un sueño que vengo trabajando desde hace un tiempo. Siempre me gustó el tema de reciclar casas: ver propiedades, refaccionarlas, ayudar a un amigo a construir su casa desde cero. Creo que soy un arquitecto frustrado”, reveló ahora Estevanez.

Y agregó: “Me encanta el proceso: imaginarme el interiorismo, la iluminación, las terminaciones, si el piso va a ser de piedra o de madera. Con Ivana (Saccani, su mujer) estamos todo el día mirando y aprendiendo, a ella también le copa, por lo que formamos un equipo. A veces dibujamos los planos, pero como no somos arquitectos nos juntamos con alguno y trabajamos juntos”.

Lo cierto es que para esta nueva etapa en su vida, Estévanez ya tiene a su primer gran cliente: se trata de Alejandro Wiebe, mejor conocido como "Marley" “Lo que a otros los estresa, a mí no. Mis amigos me cuentan los proyectos de sus casas y yo les digo: ‘Te ayudo’. Marley me llamó para que lo ayude a hacer la casa", contó, sobre el pedido que le hizo el conductor de La Voz Argentina.

De acuerdo con el ahora ex actor, Marley está dispuesto a protagonizar un reality sobre su vida y para ello, decidió modificar su hogar con un estilo inspirado en conceptos chinos. "Él va a hacer un reality sobre su vida y ahí va a estar el tema de la construcción de su nuevo hogar con un estilo inspirado en el Feng Shui. Ya me reuní con el arquitecto y todo. Estamos a full”, contó Estevanez, mientras espera por el nacimiento de su cuarto hijo con Ivana.

El nuevo embarazo de su mujer, anunciado por el propio Estévanez a través de las redes sociales en junio de este año, fue otra de las razones que lo motivaron a dejar los estudios de grabación. “Meter 30 escenas por día te liquida. No voy a negar que a veces me da nostalgia saber que no voy a laburar más, pero al mismo tiempo siento una satisfacción enorme al pensar que mi vida será más tranquila. Ya venía madurando la idea desde hace unos siete años, pero cada vez que pensaba en tomarme un descanso me acercaban un proyecto que me costaba decir que no”, concluyó en una entrevista con la revista Hola.