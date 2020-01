Estilo Sharon Stone: Moria Casán intentó mostrar un vestido que llevaba puesto y se le vio todo

Es sabido que Morica Casán no posee complejos con su cuerpo, y que tampoco tiene ningún problema de desvestirse en tele o ante el público. Sin embargo, este lunes la diva mostró de más mientras estaba en vivo en su programa, cuando quiso lucir un vestido que tenía puesto y que le había regalado una amiga. "Menos mal que me puse una cosita", dijo al explicar que aunque no lleva ropa interior, sí tenía un protector íntimo color piel.

Desde siempre, Casán se muestra desenvuelta en la TV, y además de darle besos a sus entrevistados, suele hablar también de temas muy íntimos y picantes. A pesar de ser muy desenvuelta, lo cierto es que este lunes a la tarde se le vio todo de manera no intencional, ya que quiso mostrar el vestido que tenía puesto, y cuando levantó la falda, se vio fugazmente una toma de sus partes íntimas.

Según contó la "one", su amiga Claudia Albertario le mandó un vestido desde Miami, y para desfilarlo, se subió la pollera y ocurrió un accidente hot que dejó a todos perplejos.

A pesar de que la conductora dijo que fue sin querer, lo cierto es que no dudó en hacerse cargo del supuesto percance, y admitió que no llevaba puesta ropa interior. "¡Se te vio todo Moria!", le gritó Stefy Xipolitakis, quien participa del programa como panelista, y en seguida Casán le contestó que se había puesto "una cosita" debajo, en referencia a un protector color piel que llevaba puesto

"Bueno, lo siento, quise hacer una cosa y no ", explicó la diva a modo de disculpa para los televidentes.

Luego de aclarar todo, la ex vedette siguió la conducción como si nada hubiese pasado, pero lo cierto es que el momento ya había sido capturado por varias personas que después lo compartieron en las redes sociales, y como era de esperarse, generaron comentarios negativos y positivos sobre la "one".

Hace algunos meses, Moria Casán ya había impactado en las redes sociales con un toples en el que se la veía posar en las playas de Punta del Este. Aunque la foto había sido compartida en sus perfiles oficiales, en Instagram le censuraron la publicación y se la borraron.

Lo mismo hizo el pasado 12 de enero en Twitter, cuando se dejó ver sin bikini mientras tomaba sol en una pileta de Parque Leloir.