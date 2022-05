"¡Esto es el colmo!": la "China", Vicuña y la furia de la actriz por el "operativo mala mamá"

Y un día... ardió Troya. Desde que anunció en agosto del año pasado (y de forma unilateral) su separación de Eugenia "la China" Suárez, Benjamín Vicuña optó por bajarle el tono a cada uno de los escándalos mediáticos que protagonizó la madre de sus dos hijos menores e incluso salió a defenderla cuando los ataques hacia la ex Argentina, tierra de amor y venganza alcanzaron su pico máximo durante el "Icardi-Gate". Sin embargo, la "buena onda" se cortó de la nada y ahora los padres de Magnolia y Amancio ya no esconden su mala relación.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo explotar todo? La puntita del iceberg fue publicada por la propia "China", quien salió al cruce de Yanina Latorre que la cuestionó en su rol de madre por haber mantenido un encuentro con el trapero Rusherking en un hotel del centro porteño. En concreto, la panelista le espetó: "¿A Benjamín le gustará que ella no duerme con los hijos? ¿Quién llevó a los chicos al colegio? Tiene tres chicos chicos. Yo pienso que cuando una es madre... no los llevó al colegio. Yo sentiría culpa. Tiene un hijo que es bebito".

Nota para Yanina: se puede ser madre y también rehacer su vida (como ella quiera, con quién quiera), tal y como lo está haciendo Vicuña.

La respuesta de Suárez no se hizo esperar, pero lo que llamó la atención es que en su descargo la actriz le tiró por primera vez un palito por elevación al chileno. "Con respecto a mi maternidad... Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo') hacemos lo que podemos. Les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme, porque no me callo más".

El mensaje no fue dirigido a Nicolás Cabré (padre de su hija mayor, Rufina), dado que se encontraba en el país. Y así, casi por descarte, fueron muchos los que entendieron que la crítica tuvo como destinatario a Vicuña, quien se encontraba en pleno vuelo de regreso de los Estados Unidos, país al que viajó junto a su nueva novia, Eli Sulichin.

El chileno optó por no sumarle más condimentos mediáticos a la interna que, puertas adentro, mantiene con su ex mujer. "No hablo. No voy a hablar de ella, ni de su momento. Me parece que no me corresponde. No hablo más de ella. Es un tema que ya está cerradísimo, así que... que ella busque su forma, pero no hablo más. Se acabó. Creo que ella es una mujer adulta".

Según pudo confirmar BigBang, la relación entre la "China" y Vicuña lleva meses en "estado crítico". Mientras él le recrimina el nivel de "innecesaria exposición", ella sostiene que el chileno es quien "filtra" cierta información a los medios y alimenta lo que considera una "campaña de persecución y hostigamiento". En concreto, Suárez acusó a Latorre y a Ángel De Brito y anticipó que los llevará a la Justicia. El palito hacia su ex llegó casi en simultáneo con la declaración de guerra que le hizo a través de Instagram al conductor de LAM. ¿Casualidad?

La propia Latorre reconoció meses atrás que pudo establecer un buen vínculo con el chileno después de que Wanda Nara hiciera público el affaire que su marido, Mauro Icardi, tuvo en París con la "China". De ahí que, para Eugenia, las críticas de la panelista hacia su maternidad no fueron ingenuas. Cabe recordar que el año pasado, cuando la actriz viajó a España para grabar una película, Latorre fue quien aseguró que el chileno estaba "preocupado" porque Suárez "se la pasaba de joda y dejaba a sus hijos con su mamá o la niñera".

El denominado "operativo mala madre" tiene otros intereses, por fuera de seguir machacando la imagen pública de la ex Casi Ángeles. "Esto (el tweet) viene a raíz de una charla que la 'China' tuvo con Benjamín, en la que ella le comunica que se va a ir en junio o julio a Europa y le aclara: 'No me voy por trabajo'. Esto trae un conflicto, porque ella se va en la época de vacaciones de invierno de los chicos y Benjamín se tiene que poner a ensayar a full con el teatro. Entonces, que ella se vaya en esa época, deja a los chicos sin las vacaciones de invierno, porque él va a estar haciendo teatro", reveló la periodista Paula Varela.

"¡Esto ya es el colmo!", habría sido la reacción de la actriz, ante los cuestionamientos de Vicuña por su viaje a Europa. Y así, la pelea que se desató entre los padres de Magnolia y Amancio llegó finalmente a los medios, gracias al directo tweet en el que la "China" dio a entender que Vicuña priorizaba sus viajes junto a su nueva novia, antes que el contacto con sus hijos menores. Pero eso no es todo. De acuerdo a la ahora también panelista televisiva Luli Fernández, el chileno ya comenzó a organizar una nueva escapadita a África junto a Sulichin, algo que para Suárez fue la gota que rebalsó el vaso.

"Volvió de Miami, donde se había ido con Eli. Ella pone (en el tweet) 'trabajo' porque vimos fotos de descanso, disfrute; que también el señor está en todo su derecho de hacerlo. En Miami él tuvo una reunión de trabajo, tiene un socio allá. No es que fue sólo a descansar. Está claro que mezcló trabajo con disfrute. Él muere por Eli, le cuenta a su entorno que es la mujer de su vida, que encontró el amor y está ultra generoso con ella", sumó Fernández.