"Esto es lo que menos necesito": la reacción de Nicole al enterarse que Urcera atacó a un hincha

El escándalo se desató este último fin de semana: Manu Urcera, corredor de Turismo Carretera (TC) y pareja de Nicole Neumann, golpeó a un hincha de la categoría. Todo ocurrió el sábado por la noche en Entre Ríos, Uruguay, adonde el Campeón de Turismo Carretera 2022 y bicampeón de Turismo Nacional (2020 y 2021) se había presentado a correr. Allí, un hombre en presunto estado de borrachera le dijo “cornuda” a Nicole, lo que provocó la furia de Urcera. El piloto, que se encontraba en los boxes del autódromo entrerriano, se acercó y le dio un puñetazo al autor del insulto, causando que cayera al piso sobre un elemento cortante y se hiciera un tajo en la cabeza.

La víctima terminó en el hospital, donde fue atendido: el sábado recibió el alta y el domingo estuvo en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Los miembros de la ACTC se reunieron el martes para tratar el tema. Incluso, en reunión de Comisión Directiva de la ACTC en la que la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) analizaron los informes de los comisarios deportivos a partir de los cuales citan a declarar a los pilotos o integrantes de una escudaría cuando ocurren episodios que deben ser aclarados. Según trascendió, al novio de Nicole le corresponderían dos sanciones: una la Justicia uruguaya ya que al golpeado lo dejó tirado en el suelo y se fue.

De acuerdo al ciclo Socios del espectáculo, "el agravante sería que él no se acercó a asistir a la víctima. Siguió su camino. Aparentemente, no se habría dado cuenta de su gravedad”. Y la sanción automovilística que correspondería por parte de ACTC será de una multa económica, "que a Manu Urcera no le va a mover mucho la billetera, y además, la suspensión de él en las próximas carreras, o quizás hasta pueda quedar afuera del campeonato. Depende mucho de lo que evalúen”. Según detallaron, el domingo el hombre salió del hospital en busca del piloto nuevamente, pero no llegaron a él porque estaba custodiado por 4 hombres de seguridad.

Según comentó Pochis, de la cuenta Gossipeame, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, a la modelo no le gustó nada la actitud de su futuro marido. “Cuando se enteró de lo que había sucedido, ella le preguntó a Urcera, ¿qué fue lo que hiciste? No te das cuenta de que esto se filtra y empiezan a hablar de nosotros, vos quedás mal, yo quedo mal, todos quedamos mal y es lo que menos necesito en este momento”, reveló.

En ese sentido, detalló: “Esto es lo que a mí me cuentan que le habría dicho Nicole Neumann a Urcera después de lo que pasó. Palabras más, palabras menos eso me decían”. Recordemos que la modelo no se refirió al conflicto directamente y sólo se limitó a compartir una frase de Paulo Coelho que rezaba: “Hay tres tipos de juicio: el de la gente, el del corazón y el de la conciencia. Hay que ignorar el primero, aprender del segundo y escuchar siempre el tercero”.

Vale destacar que las últimas semanas de Nicole no fueron para nada sencillas, luego de que trascendiera el conflicto que mantiene con su hija Indiana Cubero. La adolescente se encuentra viviendo en lo de su padre, Fabián Cubero, tras muchas idas y vueltas en la relación con su madre. El ex futbolista la acogió en el hogar que comparte con Mica Viciconte y su bebé Luca, hermano menor de las tres hijas que tuvo con Neumann.

Lo cierto es que la relación entre la mayor de sus hijas y Nicole viene muy golpeada. Se sabe que desde hace meses que no hablan porque la chica de 15 años se cansó de los comentarios negativos de la modelo contra la actual pareja de su ex, y madre de un bebé que es hermano de ellas. Esto fue confirmado por el mismísimo Cubero: "Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo. Hace varios meses que no ve a la mamá y, hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste", había remarcado el ex Vélez.

Cómo fue la violenta reacción de Manu Urcera

Con respecto a Urcera, el hombre agredido por el piloto hizo la denuncia en la Comisaría Tercera de Concepción del Uruguay y la misma ya cursa su proceso. Uno de los testigos de la dramática velada detalló que la ACTC había dictaminado que, post actividad, los pilotos del Turismo Carretera y TC Pista debían permanecer una hora en sus box para recibir al público.

Tras concluir las Series del TCP, la gente se agolpó en la calle de boxes y, en el medio del caos, un aficionado se dirigió a uno de los protagonistas, top 5 del TC, con una fuerte frase sobre su relación amorosa. Tras esto, el conductor decidió bajarse de su monopatín y procedió a golpearlo fuertemente causando que el aficionado golpeara su cabeza con el pace car para posteriormente caer noqueado al piso. Luego, el piloto continuó su marcha y el hincha debió ser trasladado al hospital.