¡Esto es pa’ que te mortifiques! Cómo será la división de bienes de Shakira y Piqué

Por estas horas, Shakira y Gerard Piqué volvieron a ser tendencia. La Sessión 53 con Bizarrap ha quedado en el pasado. Ahora la Loba salió al cruce con un nuevo tema para el ex futbolista. Se llama TQG y lo hizo en colaboración Karol G, otra mujer que sufrió las infidelidades de su novio famoso, en ese caso el rapero Anuel AA. Más allá de las millones de reproducciones y el éxito de la nueva canción y el embate público, en secreto, Shakira y Piqué sellaron un acuerdo.

En público Shakira y Karol G le pegan de lo lindo a sus dos ex adictos a las infidelidades y dicen: "Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito. Al menos, conmigo, yo te mantenía bonito/ Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta para lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido/ Y lo que tu novia me tiró, eso no me da rabia, yo me río/ Yo errores no repito, si ella supiera que me buscas todavía". Pero en privado, la realidad es otra. Y las mujeres facturan. En especial Shakira.

Tras 12 años de relación y dos hijos en común, Sasha y Milan, Shakira y Piqué forjaron una fortuna. La sociedad conyugal también lo fue a nivel comercial y generaron ganancias incalculables a través de publicidades de marcas exclusivas, negocios en común y también contratos para eventos y fiestas de lujo a la que acudían como invitados de honor. Por eso, la separación sacudió no solo sus corazones sino también sus bolsillos.

Hay demasiado en juego. Y mientras Piqué disfruta de sus días con Clara Chía, los abogados de uno y otro lado realizan un exhaustivo análisis de las cuentas en España y en el resto del mundo así como también de cada uno de los bienes de la pareja para dividir todo. Claro que, en ese contexto, la colombiana parece haber salido muy beneficiada.

El primer punto que preocupaba a la cantante era que el ex defensor del Barcelona se hiciera cargo de la deuda que ella tiene con la Hacienda de España por la evasión de impuestos durante tres años. La artista fue acusada de defraudar al Estado por un total de 14,5 millones de euros por no tributar en 2013, 2014 y 2015. Ella dice que era residente en España. Pero en realidad, había pasado más de la mitad de cada uno de esos años en el país. La Fiscalía probó quesolo pasó afuera de España dos meses en Estados Unidos para grabar 'The Voice'. Por eso pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros. Ella le echa la culpa a Piqué y a sus abogados que le recomendaron no abonar nada.

Como sea, esa parte ya fue cerrada en el acuerdo de divorcio. Piqué pagará más de 35 millones de euros para saldar la deuda de su ex y evitar que la madre de sus hijos vaya tras las rejas. El otro punto son las propiedades. Shakira no quiere ninguna de las viviendas en España. Pero sí quiere el efectivo por esas casas. Así que Gerard también deberá abonar por cada uno de ellas.

Mientras que la colombiana ya se instaló en Estados Unidos con sus dos hijos y Gerard disfruta de Clara y de su presente como empresario y streamer, el abogado del ex defensor de España, Ramón Tamborero, brindó los detalles del acuerdo judicial: “Ambos han demostrado gran inteligencia. Han hecho un gran esfuerzo en bien de sus hijos y en que no fuesen los protagonistas”.

Y agregó: “El conflicto aquí no ha sido el dinero. Era mejor un mal pacto que una buena sentencia. Han hecho un gran esfuerzo en bien de sus hijos, que no fuesen los protagonistas. Fueron muy inteligentes”. Tamborero, que tiene más de 50 años de experiencia, aseguró que las negociaciones duraron más de siete meses y que el acuerdo ya fue sellado y no hay marcha atrás.

Además de lograr quedarse con la mitad de las propiedades en efectivo y que Piqué saldara la deuda, la colombiana también logró que sus dos hijos solo puedan ver a su padre en España cuando tengan vacaciones. En tanto, si Piqué quiere viajar a Estados Unidos, podrá verlos durante 10 días para que los niños no sufran problemas en la escuela, ni se desconcentren de sus obligaciones. También logró una cuota de alimentos de seis cifras y de la que Piqué deberá hacerse cargo hasta las 18 años de los niños.