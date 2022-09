¡Esto es un novio! El amoroso mensaje de J Rei tras el escándalo con Maria Becerra

Hace ya un tiempo que la cantante Maria Becerra es el foco de los escándalos en el mundo de la música urbana. Todo comenzó tras dos años de relación con el cantante Rusherking, con quien pasaron un intenso verano luego de que la referente juvenil se enterara de las infidelidades de su pareja a través de las redes sociales.

Maria Becerra y su ex pareja Rusherking

Como si esto fuese poco, luego de estos episodios, Thomás Nicolás Tobar rehízo su vida sentimental y comenzó rápidamente un romance con la actriz Eugenia "China" Suárez.

Si bien al comienzo de esta explosiva situación Becerra se había expresado en sus redes sociales con fuertes mensajes hacia él: "Hijo de mil puta me acabas de cagar la autoestima", con el paso del tiempo cambio su forma de reaccionar frente a estos episodios y se mantuvo al margen.

La vida amorosa de la cantante parecía reacomodarse, tras conocer al artista J Rei y comenzar una relación con él. Todo parecía estar bien en este vínculo, hasta hace unos días cuando salio a la luz la grabación de una conversación privada entre Maria Becerra y Jazpincita, una actriz porno que le habría mandado mensajes privados a su pareja con intenciones de conquistarlo.

Esto sucedió luego de que la reconocida en Only Fans grabara una conversación telefónica con Maria en la cual la cantante le decía: "Te parezco una capa, pero te querés culear a mi novio. Sos una hija de puta. Es feo, como mujer te lo digo”.

"Una tiene inseguridades, lamentablemente. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok.... Y ahora leo esto, viste. Me pone mal porque me trae cosas viejas", concluía Becerra en la conversación con Jazpincita.

Con intenciones de que se calme toda esta problemática los tres implicados en la situación salieron a hablar en sus redes sociales. Por su parte, Jazpincita hizo un pedido de disculpas y expresó: "Quiero pedirle disculpas a María Becerra por haber expuesto nuestra conversación privada de una forma descarada, nunca fue mi intención que se viralizara de esta manera y mucho menos haberla hecho sentir insegura. Obvio que me tomo lo mediático con gracia como tendrían que hacer la mayoría, pero no está bueno la cantidad de mensajes violentos por parte de las mismas mujeres que se dicen feministas. Pido perdón si se sintieron ofendidas o atacadas, nunca fue la intención, Jazpincita es un personaje, yo no soy así ni por cerca".

Luego de que la influencer subiera estos posteos, la cantante salió al cruce: "Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca, él es la persona más buena del mundo y me cuida como a nadie. No existe tal cosa de la que se habla, él no me lastimó ni me hizo nada malo", publicó la cantante en sus historias de Instagram. "Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya sea 10 minutos de fama para sentirse importantes o lo que sea, y no les importa inventar, mentir o lastimar. Una pena". "Quédense tranquis que tengo al lado mío a la persona más linda y buena. Por otro lado, quiero agradecerles a ustedes, me conmueve tanto ver cuánto me quieren, cómo me cuidan, cómo me defienden. No me va a alcanzar la vida para agradecerles lo que me hacen sentir...amor, contención y mil cosas más. Lxs amo para toda la vida”, concluyó Becerra.

Descargo de Maria Becerra en IG.

Para dejar tranquila a su novia y a sus fans, J Rai también se hizo presente en las redes sociales al repostear la foto que María subió con él y le comentó: "Te amo con el corazón mamita".

Posteo de Maria y J Rei tras el escándalo.

La polémica influencer va a tener que buscar un nuevo pretendiente. Se nota que María y su novio están en un gran momento.