"¿Esto es una actriz?": Pepito Cibrián ninguneó a Juli Poggio, la tildó de "infantil" y las redes lo mataron

Pepito Cibrián Campoy volvió al centro de la escena, pero no por sus capacidades dramatúrgicas, sino por sus opiniones polémicas. El artista cruzó a Julieta Poggio tras leer una entrevista a ella y la tildó de poco preparada, entre otras cosas. La respuesta se la dio el público, que le enumeró toda la preparación en el mundo de la comedia musical que tiene la ex Gran Hermano.

"Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí esta nota -no es culpa de ella- y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos? ¿Ella es la nueva Thelma Biral?", se preguntó Cibrián en sus redes sociales.

"¿Y los jóvenes que dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles, su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones!", cuestionó. "Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que "aún" sigue siendo nuestro. Pobre Merello, Gallo, Campoy, Cibrián, Alcón, Agustoni, Campos, Bredeston, Gandolfo, Pacheco, Rossi, Bianco, Luz, Muiño, Pinti, Sandrini y tantos y tantos más 'pobres' sumamente ricos", agregó.

"Sus sueños, ¿dónde han ido?", insistió. Su lucha, su coherencia, su leyenda, su herencia, su paso por el arte y la cultura. Ante esto, ¿qué pensarán? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos? ¿O esto es culpa nuestra? No lo creo. Sólo que pareciera ser que somos los últimos mohicanos" se lamentó el director.

Después de esta polémica y desinformada caracterización de Poggio, Cibrián salió en sus redes a hacer circular más su opinión, firme en su postura jurásica y crítica con una persona, solamente por tener el prejuicio de que viene de los reality show, y sin conocer la preparación que ostenta.

"Acabo de escribir una nota sobre un artículo. Obviamente no es responsabilidad de la persona el que esto sucediera, pero sí deben entender que, desde mi posición, defiendo siete generaciones de actores y mucha lucha para poder sobrevivir en esto, de haber creado decenas, centenas, de actores. Y que entiendo que la lucha de la profesión, de cualquier disciplina en la vida, siendo padres, madres, amigos, amantes, es muy dura. Y solamente a través de eso uno puede perdurar", aseguró Cibrián.

"Porque yo con mis 75 años, y con mis casi 60 de carrera, no he parado de luchar y seguiré luchando por mí y por todos los jóvenes. Por lo tanto lo que escucho o leo, no me parece coherente. No por la protagonista, que realmente no la conozco, pero sí por quienes generan que esto suceda. Sí hay que seguir hablando, no hay que callarse", afirmó, ya un paso adelante, tras reconocer que desconoce quién es la joven.

Doce horas después continuó el descargo contra la chica también apodada "Disney", pero aunque con los humos un poco más bajos. "No la conozco, no tengo nada en contra de ella personalmente. Sí me pareció que sus declaraciones fueron de alguna manera infantiles, inapropiadas. En relación no a su pensamiento, sino también a preguntas que le hicieron y que se sintió muy expuesta, porque no se puede preguntar sobre su vida sexual y sus cosas, e ingenuamente respondió", remarcó el artista.

"Me dicen: 'vos que le diste oportunidades a tantos jóvenes'. Claro que se las he dado. Y se la daría a ella encantado si hubiese tomado pruebas, como hizo Susana Giménez, que era desconocida y tomó una prueba con mi padre José Cibrián, que él consideró que estaba condicionada. Como he hecho con miles de jóvenes que no tenían experiencia y, sin embargo, yo pensé que sí iba a cambiar y de hecho así fue con tantísimos de ellos", recordó Cibrián, casi en una demostración de su capacidad arqueológica.

Y por si no hacerse cargo de su desinformación a la hora de criticar no era suficiente, Pepito siguió en este raid de echarle la culpa a los demás y apuntó contra el trabajo que hacen los comunicadores y las comunicadoras, aunque sin quitarle responsabilidad a Poggio. "Creo que son los medios los que no ayudan a que se pueda superar esta incultura. Pero sí me parece que se tienen que hacer cargo quienes son reportados, porque tienen que entender que hay una humildad frente al trabajo, cuando hay miles de jóvenes que se preparan, estudian y tienen una capacidad de seguir peleando. A lo mejor lo tiene esta chica. Pero con lo que vi, sentí necesaria mi opinión", declaró Cibrián.

"No es importante, seguramente no modifique a nadie, y espero no haberla dañado a ella, no era esa mi intención", aseguró el dramaturgo. "Pero sí exponer lo que estaba pasando y sí que entienda que las respuestas a eso no pueden ser para mí superficiales en relación a todos los ancestrales personajes que nos han precedido en el arte y la cultura nacional, y que se han dejado literalmente sus vidas como mi madre, que muriendo hizo la última temporada conmigo sobre la vida de Oscar Wilde, después de haber terminado su corta y productiva gira en Rosario, para irse junto a mi padre", añadió.

La aparición de su madre deja ver, desde un punto de vista psicoanalítico, la importancia de esta pelea emprendida por el artista. También mencionó a su padre antes, casi haciendo un cartón lleno con la polémica acerca de que todo tiempo pasado fue mejor. "Así que de lucha y de jóvenes, y de pelear en el teatro, son siete generaciones y tengo que salir a defenderlas. Esta es ni obligación y mi placer de poder hacerlo, como lo hice en el Senado de la Nación a favor de la ley igualitaria, en la Cámara de Diputados en mi opinión a favor del aborto", concluyó Cibrián, rememorando dos episodios públicos importantes donde aportó su sabiduría de la vida y el arte.

Lo que vino debajo de cada una de las publicaciones que escribió Pepito, o donde se viralizaron sus videos con el descargo, fueron una masterclass del público ofrecida de forma gratuita para el director. La enumeración de los años de formación de Poggio lo dejaron en ridículo por desconocer la trayectoria de la ex GH. "Estás denigrando el trabajo de una chica de 21 años que se preparó toda la vida para tener lo que tiene hoy en día", expresó un seguidor. "Estaría bueno que reflexionaras sobre tus palabras y pudieras retractarte". propuso otra. "No está bueno ningunear todo su trabajo sólo por haber estado en GH, ganar fama y popularidad", sumó un tercero.

Lo más duro, probablemente, se lo dijo una seguidora de nombre Eva. "Señor, ¿se pensará que todas esas personas que nombra no tuvieron su debut sexual? Si los medios se interesan por preguntar acerca de cuestiones personales no es cosa de la entrevistada. De hecho, sin ir más lejos usted últimamente fue noticia por una infidelidad de su ex. Tanta trayectoria para ser reducido a eso, ¿no?", se preguntó de forma irónica.