"Esto no es casualidad, pero siento que es injusto" : el dolor de la mejor amiga de Silvina Luna

El miércoles se vivió una jornada de mucho dolor, angustia y bronca. Rodeado de famosos, amigos y sus familiares más cercanos, Ezequiel Luna despidió a su hermana Silvina en la Casa O’Higgins, en el barrio porteño de Belgrano,y luego trasladó sus restos al panteón de actores del cementerio de la Chacarita, tal como ella lo deseaba. La modelo, tras pelearla con coraje y holgura hasta el final, falleció luego de permanecer internada desde el 13 de julio en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires: enfrentaba varios problemas de salud a raíz de la cirugía plástica hecha por Aníbal Lotocki hace más de una década y que la llevaron a recorrer distintos hospitales durante los últimos años.

En medio de este panorama y mientras se multiplican los gritos y reclamos de "justicia", Eugenia Orellana, una de las grandes amigas que tuvo Silvina en vida, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para despedir a la actriz y al posteo le sumó material nunca antes visto de la modelo, con varias fotos y videos de los distintos momentos que pasaron juntas.

A lo largo del jueves, Orellana compartió varios de los momentos que vivió con su gran amiga, desde fiestas en barco, festejos, celebraciones y hasta su casamiento. También compartió un mensaje de WhatsApp que le había enviado la propia Silvina a ella, donde le demostraba todo el amor que le tenía. "Sos mi familia. Sus un ser super especial, auténtico y bueno. Agradezco tu amistad", rezaba aquel mensaje.

En su publicación, la gran amiga de la ex GH también compartió una captura del último párrafo del libro que Silvina escribió en 2022 y al que bautizó como "Simple y consciente- Un viaje sanador físico, mental y espiritual". El mismo decía: "Estoy y ahí me vas a encontrar, siendo una peregrina que avanza pisando fuerte, en continua metamorfosis, amando, entregándose a la vida, en este viaje eterno en la que, con profunda emoción, puedo gritar: ahora soy".

Y siguió: "Hoy me gustaría que me tomes de la mano también, porque inicio una nueva etapa, un cambio de piel. Voy a dar un gran salto de fe, por amor a mí, un nuevo desafío en esta aventura de vivir y sanar. Este viaje recién arranca. Cierro los ojos, respiro profundo y vuelvo a empezar".

En su mensaje, Orellana hizo principal hincapié al último párrafo del libro de su amigas y destacó: "Mi gorchi, no es casualidad que estas sean las últimas palabras que escribiste en tu libro. Quiero pensar que es una señal. Sé qué todo es perfecto, y que tu misión terrenal llegó a su fin, para volar al infinito, pero no voy a negar que el corazón me duele como nunca antes, que siento que es injusto, que voy a extrañar abrazarte una vez más, reírme con tus picardías, mirarte atenta escuchando tus consejos, tus enseñanzas, reflexionar juntas, mimarte con las comiditas que más te gustaban. Simple, sabia, generosa, auténtica, divertida, sentimental, buena amiga y buena hermana".

Al final, la joven no hizo más que agradecerle a la actriz por "compartir" su camino con ella y sentenció: "Fue hermoso tenerte en mi vida, un regalo del universo. Gracias por aparecer en ese sueño y mostrarme que estás bien. Te amo para siempre. Volá alto, ahora sos el ave Fénix de la que hablabas". A pesar de los mensajes de amor y dolor de parte de sus amigas, días atrás trascendió que Ezequiel, el hermano de Silvina, estaba enojado con alguna de ellas por filtrar a los medios cómo habían sido los últimos días de la modelo. De hecho, durante los 79 días de internación, él intentó mantener el hermetismo y el perfil bajo en el afán de cuidar de su hermana.

Sin embargo, en Socios del espectáculo detallaron que algunas de las amigas de Luna, entre las que se encuentran la propia Eugenia Orellana, no respetaron la postura de Ezequiel y hablaron de más, provocando un cruce entre las partes. “Hay un quiebre entre sus amigos, ese grupo cercano que para ella siempre fue familia” aseguraron en el ciclo de El Trece conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.