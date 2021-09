¡Esto termina mal! Denunciaron a Cinthia Fernández después de bailar en tanga frente al Congreso

La campaña electoral de Cinthia Fernández causó rechazo, indignación y bronca en algunas personas. Otro grupo, tal vez menos fanático de la política, quedó fascinado con la desfachatez y la figura de la vedette y está decidido darle un voto a la precandidata a diputada por Unite. Otro, en cambio, decidió denunciarla tras su baile en tanga frente al Congreso de la Nación.

La mediática que decidió, sin preparación alguna, lanzarse a la política, hizo una reversión del tango Se dice de mí, de Tita Merello, para llevar adelanta la coreografía casi desnuda en la Plaza de los dos Congresos. Además utilizó la letra para plasmar parte de su plataforma electoral. Insólito.

La letra de la canción dice: “Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan. Tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara. Te la voy a repetir. Hay leyes que están. No se hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota… nunca llega. Más nadie te lo acelera. Si total la madre espera. Y ya no puede ser así. Voy por ahí”.

Pero hoy Fernández recibió una pésima noticia en LAM, el programa donde habla de los chimentos de la farándula local. “Estás denunciada en SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) por usar la letra de ‘Se dice de mí'. ¿Sabías?”, le dijeron. Cinthia se sorprendió: “No sabía. Igual consulté con un abogado y me dijo que la podía usar... Lo bueno es que se difundió una causa”.

Lo que cree Cinthia es falso. Por eso, el director de SADAIC, Guillermo Ocampo explicó: “El uso de obras en campañas políticas está sujeto a los mismos lineamientos que el uso de la música en cualquier otro tipo de modalidad. Si un partido político decide usar música de una obra prexistente tiene que pedir permiso al autor y en caso de que el autor autorice, ahí recién la pueden usar y es el autor quien pone las condiciones, podría no cobrar si quisiera o pedir dinero y también puede decir que no”.

Y agregó: “Cuando se requiere el uso de obras musicales en campañas, los partidos políticos tienen que asumir que el autor tiene derecho a decidir si quiere o no que se use, el autor es el dueño. Los partidos que requieran un tema musical pueden contactarse con SADAIC para gestionar el permiso y la entidad traslada el pedido al creador”.

En tanto, relató sobre los casos en el que los autores están fallecidos, como sucede con Se dice de mí, hecho por Fransciso Canaro en música e Ivo Pelay en letra: “En los casos en que los compositores ya murieron, el reclamo lo pueden hacer los herederos, quienes también deberían dar la autorización”. Ahora Cinthia deberá abonar un canon a SADAIC por el uso de la canción.

Por otra parte, Fernández explicó por qué eligió sacarse la ropa para el cierre de campaña: "Decidí hacer el video porque la campaña mía no es mostrar el culo Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. La verdad es que desde el día uno vengo diciendo mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir y todos me cuestionan con que no saben cuál es mi propuesta. Me chicanean, porque hablan de mi pasado, como hicieron con Amalia Granata. Piensan que un culo desactiva el cerebro. Y para mí no es así".

Y agregó, sobre el baile que hizo: "Para mí la causa que yo defiendo tampoco escuché hablarla a alguien. Me parece que si muestro el culo, al menos van a escuchar la causa por la que quiero ir al Congreso. Lamentablemente mi culo, llama la atención, es cuestión de juzgar. Lamentablemente hoy es una estrategia para que escuchen mi propuesta, es la estrategia que yo elijo".