"Esto va a hacer que sus compañeros se enojen”: revelaron cuánto gana Alex Caniggia en Polémica en el bar

Desde su aparición en la mesa de Polémica en el bar, Alexander Caniggia no hizo más que desparramar fuertes críticas a diestra y siniestra. ¿Sus últimas víctimas? Nada más ni nada menos que Antonela Roccuzzo y Wanda Nara, las parejas de Lionel Messi y Mauro Icardi, respectivamente. Y es que para el "pichón" de los Caniggia, las empresarias no hacen otra cosa que "imitar" a su mamá, Mariana Nannis, a quien considera la impulsora del rubro"botinera".

Cómodo desde el espacio que le brinda el ciclo de América TV y luciendo una campera que lleva ilustrada la moneda estadounidense, el hermano de Charlotte se animó a opinar sobre la mudanza de la familia Messi a Paris tras la incorporación del capitán argentino al PSG y, de paso, se refirió al estilo de vida que lleva la mayor de las hermanas Nara en la capital francesa desde hace algunos años.

Sin pelos en la lengua, el mediático apuntó contra Antonela y Wanda acusándolas de copiar a Nannis, furioso tildó de "impresentable" a la ex de Maxi López y, con una agresividad pocas veces vista, la llamó "mona". "Aunque la mona se vista de seda, mona queda.... Wanda y Antonela copian a mi vieja", afirmó Alexander. Lo cierto es que su llegada a Polémica en el bar no hizo más que generar polémica.

Sin ir más lejos, se cruzó con Chiche Gelblung por decir que el presidente Alberto Fernández no mantiene relaciones sexuales con su esposa y primera dama, Fabiola Yañez. "Yo te dije que era un error (contratar a Alex), te lo dije de entrada", le señaló el periodista al conductor del programa, Mariano Iúdica. El exabrupto del mellizo se dio cuando en el programa debatían sobre el posible embarazo de Yañez.

Cuando Iúdica le aclaró al hijo de Nannis que el padre de la criatura sería Fernández, él le respondió: "Ah, mirá. No lo veo co… a Don Alberto". Lo cierto es que este jueves en el programa que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine no dudaron en atenderlo y revelaron, de manera inesperada y casi insólita, cuál es su salario mensual por ir tan solo tres veces por semana a dar su "opinión" al ciclo de América.

Para sorpresa de muchos, el sueldo de Alexander es realmente exagerado: "La cifra que cobra Alexander Caniggia es 400.000 pesos. Esto es lo que cobra por participar tres veces por semana. Todos los compañeros están comentando la cifra porque es una cifra extraordinaria en la tele de hoy", dijo uno de los panelistas de Mañanísima. A lo que Carmen acotó: "Esto va a hacer que sus compañeros se enojen mucho con él”.

Y agregó: “Es feo que se enteren lo que gana uno. No hay que contar. Ahí está la pica. Está mal porque viene el odio y no lo quieren al chico ahí. Eso sí: le pido a mi asistente que me anote bien el número para tenerlo en cuenta”. La última palabra la tuvo Estefanía Berardi, quien sentenció: “Es muy malo lo que hace ese chico. Mariano Iudica parece que no le puede ni siquiera seguir el ritmo. Está como loco todo el tiempo”.