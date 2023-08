"Estoy completamente impactada": Flor de la V estalló tras el crimen de la nena de 11 años

El crimen de Morena Domínguez, de 11 años, quien este martes fue asesianda tras sufrir un golpe en la cabeza, mientras la asaltaban motochorros en Lanús, conmocionó a toda la opinión pública. En este caso, la conductora de Intrusos, Florencia de la V, fue quien estalló de bronca tras enterarse del fallecimiento de la menor, quien fue abordada por dos delincuentes mientras iba camino a su escuela. En su descargo apuntó contra la clase política y pidió a la población que concurra a votar el domingo.

"Es inevitable que toque el tema, no puedo no hacerlo, tengo hijos de la misma edad y la verdad que me pegó espantosa la noticia. La verdad que casi hasta me cuesta hablar. Estaba mirando el programa de Pamela (David) y no puedo creer las cosas que están sucediendo. Esto pasó en Lanús y le quiero mandar un fuerte abrazo a toda la familia", expresó Florencia.

Por el crimen ya se entregó un menor de 14 años, quien podría ser procesado por homicidio simple con dolo eventual por el hecho, y los investigadores están tras la pista de su cómplice. Estos avances todavía no habían sido notificados cuando la conductora tuvo su monólogo de protesta frente a la pantalla de América TV.

"Me surgen muchísimas preguntas: ¿Dónde está el ministro de Seguridad de la provincia? ¿Dónde está el ministro de Seguridad de Lanús? ¿Qué está pasando con los políticos? ¿Qué nos está pasando a nosotros como sociedad? ¿Qué nos está pasando que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas?", preguntó De la V respecto al mandatario provincial Axel Kicillof y el precandidato a intendente de Lanús de Patricia Bullrich, Diego Kravetz. "No me quiero acostumbrar a tener que leer un graph en TV de que mataron a una nena de 11 años que iba al colegio, iba a formarse", agregó.

Kravetz, al mismo tiempo, es secretario de Seguridad del municipio e intendente en funciones, en el reemplazo del actual presidente del Club Atlético Independiente y precandidato a gobernador bonaerense por el ala dura de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti.

"¿Estamos escuchando? ¿Somos conscientes de lo que está sucediendo en la Argentina? Esto no puede pasar. No nos puede estar pasando. Yo le digo una cosa: a mí me pasaron muchísimas imágenes mientras veía ese graph, veía la situación, y veía a esta nena que tenía el celular para mandarle un mensaje a su abuela, porque su madre vive en Salta, para avisarle que llegó bien al colegio. Y ni siquiera hoy ese mensaje llegó, porque no tuvo la posibilidad de hacerlo y murió camino al hospital", continuó Florencia.

"Es hora de que pensemos qué queremos hacer con esta sociedad, qué queremos hacer con Argentina, qué pensamos hacer nosotros para cambiar esto que está sucediendo, esta violencia sistemática que mata diariamente a cientos de personas. Nos estamos acostumbrando a leer y a mirar en las noticias que esto pase", criticó la conductora. "¿Qué está pasando? ¿Qué van a hacer los políticos? ¿Qué nos van a proponer para que esto cambie? Necesitamos medidas de seguridad en carácter de urgencia. Perdón, necesitaba decir esto porque no puedo creer, estoy completamente impactada de que esto haya sucedido, de que siga pasando. Y no quiero naturalizarlo. Me niego a hacerlo", protestó.

El descargo ya tenía un alto contenido político inclusive sin decir nombres propios, aunque el tono se elevó cuando la mujer mencionó al presidente de la Nación y a todos los representantes democráticos de la República. "Espero que esté mirando Alberto Fernández y todos los candidatos. Todos deberían pronunciarse hoy mismo, todos deberían dar la cara y salir a hablar por los ciudadanos, porque esto no debería pasar. Es una vergüenza lo que está sucediendo", aseguró.

Cuando la conductora se despachó con su crítica, todavía no se habían manifestado los representantes de las fuerzas políticas que decidieron cancelar sus cierres de campaña, como Bullrich, aunque al mismo tiempo, el tono de la devolución que ofreció De la V no pareció contemplar ni excusas ni pedidos de disculpas.

"Ustedes son una vergüenza, todos, hipócritas, caraduras. Todos del primero al último. Años que llevamos así. Hay elecciones este domingo y espero que pensemos qué vamos a votar, qué queremos hacer. Todos deberíamos ir a votar. Y ustedes deberían dar la cara. Debería darles vergüenza, no sé cómo pueden apoyar la cara en la almohada. No lo entiendo, les juro", manifestó Florencia.