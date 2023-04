“Estoy complicado": Juan Reverdito apuntó contra los ex GH y acusó a Telefe de miserable

El paso de Juan Reverdito no fue bueno. De hecho, duró un suspiro. Durante su estadía en la casa más famosa del país integró el grupo de "los Monitos" junto a Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, quien terminó en segundo lugar en el reality. Pero a su salida, comenzó a protagonizar un gran número de escándalos hasta el punto que terminó enfrentado con Telefe.

En enero de este año, la propia Martina había confesado que lo había dejado "solo" al taxista durante una de sus tantas presentaciones en Uruguay, luego de que este comenzara a denunciar que lo habían estafado. A partir de ahí, Juan inició una pelea de celos, egos y, claro está, dinero a base de canjes contra sus ex compañeros y la señal que lo hizo conocido. "Es insoportable", confesaba, por entonces, la ex hermanita.

El enojo del hombre de 40 años se debe a las pocas ofertas laborales que recibe tras su expulsión del reality. Incluso, días atrás se indignó por la “falsedad” de algunos de los ex participantes. "No sé con cuál participante no continuaría una amistad porque no conocí mucho a los de afuera. Con 'Los Monitos' no hablé y creo que tampoco voy a hablar porque ya salimos del programa, se terminó y ya está", dijo una nota en Instagram con Maica Comunica.

En aquella charla, el taxista sostuvo que su relación con nacho había terminado porque el segundo lugar de la casa lo ninguneó: "Es simple lo de Nacho, yo le mandé mensaje cuando salió. Hablé con el padre en su momento cuando estuvo dentro de la casa. Lo seguí a Rodolfo, me dejó de seguir y lo eliminé. A Nacho le mandé tres mensajes y no me respondió ninguno. También, le mandé unos anteojos de regalo que me pidió en las fiestas".

Lo cierto es que en las últimas horas, Juan volvió a dar que hablar al revelar que su vida no solo no cambió desde que salió del reality, sino que además está viviendo un momento complicado en relación a su economía. “Estoy complicado y poniéndole el pecho a todo esto. No estoy bien. La calle está difícil y el auto que yo tengo es mitad mío y mitad de mi ex, y le tengo que dar la mitad de lo que gano a ella”, aseguró Reverdito.

En diálogo con el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), conducido por Carmen Barbieri, aseguró que trabaja 14 horas diarias arriba de su taxi. “Trabajo de lunes a lunes, 14 horas por día. Me estoy yendo de casa 06:30 de la mañana y vuelvo a las ocho de la noche. Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada”, detalló.

Y si bien aún mantiene un contrato de exclusividad con Telefe, no dudó en pegarle a la producción del programa: "Hoy no hay nada vinculado a ellos que me genere ingresos. En tres meses nunca me tiraron un centro y lo poco que hice fue para mí. Si no te llaman es muy difícil que te conozcan. Yo vivo día a día. Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero”.

Vale destacar que la idea de Juan es desvincularse completamente de Telefe e intentar, por todos los medios, ser parte del Bailando por un sueño. "Si en tres meses no me tiraste un centro no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas. Creo que es sentido común, por más contrato que haya. Es así". expresó el ex GH en una visita al programa El Confesionario (Radio Tu),

Y sentenció: "Ahora si llaman siempre a los mismos. Eso genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente con respecto a todo esto. En mi caso cero pelota, cero. Y si haces algo no debido seguramente te van a tirar de las orejas y ahí te van a poner el contrato arriba de la mesa. Pero si no haces nada, digamos, tampoco te llaman... Yo pensé que con cada uno que salía de la casa, por lo menos, te iban a tirar algún centro".