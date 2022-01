"Estoy destripado": el desconsuelo del elenco de Full House tras la muerte de Bob Saget

El elenco de Full House y su secuela Fuller House se volcó a las redes sociales para homenajear a Bob Saget, el actor de 65 años que fue encontrado sin vida en un hotel de Orlando y que supo interpretar durante décadas al querido "Danny Tanner".

Una de las primeras en expresar su desconsuelo fue Candace Cameron Bure, hija mayor de Saget en la ficción de Warner. "Te amo tanto. No quiero decirte adiós. 35 años no fueron suficientes", escribió en Instagram, para luego reforzar su desconsuelo en Twitter: "No sé qué decir. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Yo lo amaba tanto".

John Stamos, quien durante décadas le puso el cuerpo al papel del "tío Jesse", también lo recordó en redes sociales: "Estoy roto, estoy destripado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca jamás voy a tener otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby".

Quién le dedicó un extenso posteo fue la actriz Andrea Barber, conocida por su papel de Kimmy Gibbler en ambas series. "Esto duele. Tenía el corazón más grande de todos en Hollywood. Dio los abrazos más grandes. Estoy destrozada porque nunca voy a volver a poder abrazarlo. Bob terminó cada mensaje de texto, cada interacción con un 'te amo'. No importaba cuánto tiempo estuviéramos separados. Amaba tan produnda y ferozmente. Y nunca dudó en decirnos lo mucho que significábamos para él".

"Esta es la mejor lección que aprendí de Bob Saget: no dudes en decirle a la gente que los amás. Me siento en paz sabiendo que Bob sabía exactamente cuánto lo adoro. Descansá bien, querido amigo. No tengo ninguna duda de que estás haciendo reír a todos en el Cielo, hasta que les duelan los cachetes, tal y como lo hiciste acá en la Tierra".

Dave Culer, quien interpretó a Joey Gladstone, también compartió en sus redes una foto junto a Saget y señaló: "Nunca te olvidaré, hermano. Te quiero".

Fueron muchos los fans de la serie que se sorprendieron por el silencio de Mary Kate y Ashley Olsen, quienes no sólo no se expresaron al respecto, sino que tampoco accedieron a participar de la secuela de la tira que las lanzó siendo bebés al estrellato.