"Estoy en Europa, te paso mi cel": así empezó el cruce entre la "China" e Icardi por Telegram

Pasó casi un mes y medio desde que Eugenia "la China" Suárez armó las valijas y partió rumbo a Madrid junto a sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. Tras la separación de Benjamín Vicuña, la ex Casi Ángeles viajó al Viejo Continente para cumplir con un compromiso laboral y reencontrarse con su soltería, después de casi ocho años de relación con el galán trasandino.

¿En qué momento conoció a Mauro Icardi? Esa es la pregunta que por estas horas muchos se hacen, después de que Wanda Nara confirmara su separación del delantero del Inter y diera a entender que la tercera en discordia fue Suárez, con una lapidaria historia en Instagram en la que escribió: "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!".

Según precisó Yanina Latorre, quien mantiene un diálogo abierto con Zaira Nara, Wanda encontró no uno, sino más de una decena de chats entre el padre de sus dos hijas menores y la actriz. Todo comenzó después de que el futbolista le dio "like" a una foto que la "China" subió desde Madrid a sus redes y eso habría dado lugar a un "seguimiento mutuo".

Quien habría comenzado las conversaciones fue la actriz y el mensaje puntual que enardeció a Wanda fue el siguiente: "Algún día tenemos que salir de joda vos y yo en alguna parte del mundo en la que no te conozcan. Ja, ja, ja". La respuesta de Icardi habría sido tibia, cansado por los idas y vueltas del "coqueteo virtual" que duró semanas. "¿Para qué? Ya me aburrió esta joda", habría sido la respuesta del delantero.

Atenta al pedido de poner primera, la "China" habría contactado a su manager para que le consiguiera una invitación a uno de los eventos más top de París al que asistirían nada más y nada menos que Wanda y Mauro. Sin embargo, la argentina no logró su objetivo y el viaje a París se postergó.

"Mauro le jura a Wanda que no pasó nada, que nunca la vio. Que fue sólo un histeriqueo", precisó Latorre, al tiempo que sumó: "Ella le mandaba videitos de la película que está grabando, él de sus entrenamientos. Hubo fotos y más. Ella le preguntaba si estaba enamorado (de Wanda) y ella vio todo. Ahí decidió llamarlo a Maxi López para que pasara a buscar a sus hijos y después se fue con las nenas más chicas y su peluquero a París".

La "China" optó por seguir con su vida en redes sociales como si nada pasara, pero dio una breve entrevista en la que negó estar involucrada en la separación del momento. "No tengo idea de dónde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra", esquivó desde Madrid en diálogo con el portal MDZ, al tiempo que sumó: "No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver".

Las declaraciones no hicieron más que enardecer a Wanda y a sus amigas, grupo que compartía con la "China" por la cercanía de Zaira con Paula Chaves. "No puede decir que no los conoce, porque se conocen. Tienen un grupo en común", resaltó Latorre.

"Paula le escribió y le dijo: 'Sos un sorete. Leí todos los mensajes, tengo todos los chats, leí todo. Sos una basura'", aseguró Latorre, al tiempo que resaltó que Paula también es íntima amiga de Zaira, por lo cual dio a entender que quien difundió los mensajes entre Suárez e Icardi de Telegram fue la menor de las Nara.

¿De qué mensajes hablamos? "Todo arrancó por los celos de Icardi, que la notaba rara a Wanda y le pidió que le mostrara su teléfono. Le dio todas las claves, él le abrió el Instagram y no encontró absolutamente nada. Pero Wanda empezó a dudar y le dijo: 'Mostrame el tuyo'".

Según Latorre, Wanda entró a Telegram y empezó a leer todos los mensajes que se habrían enviado la "China" e Icardi. "Ella le escribió: 'Qué lástima que sos tan conocido y muero por verte, te quiero ver sola. La 'China' le mandaba fotos. Él le mandaba fotos de los entrenamientos. Ella le preguntaba si estaba enamorado de Wanda, cómo estaba su matrimonio. Hay muchas llamadas de la 'China' a Icardi. Él le jura que fue sólo un coqueteo y que nunca la vio. Pero Wanda está furiosa y ya le pidió el divorcio".

Al momento, Wanda se encuentra en París ultimando los detalles para su regreso a la Argentina tras solicitarle a Icardi el divorcio. El delantero, por su parte, sorprendió al ausentarse sin previo aviso de los entrenamientos del PSG y viajó a Milán para intentar una reconciliación, algo que no sucedió.