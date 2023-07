"¡Estoy harta!": Andrés Nara la trató de “desubicada”, El Negro Oro la censuró y Cinthia estalló

Este viernes en Nosotros a la mañana se vivió un momento tenso, no solo para los participantes del ciclo, sino también para los televidentes que fueron testigos de un verdadero escándalo en vivo. De un momento a otro, mientras lo entrevistaban, Andrés Nara y Cinthia Fernández mantuvieron un feroz cruce que culminó con la panelista enojada yéndose del estudio, situación que no suele ocurrir a menudo.

“Sos una desubicada y mal informada”, le disparó el papá de Wanda a Cinthia, luego de que la mediática le hiciera una pregunta. El conductor, Óscar González Oro, en vez de intervenir, optó por frenar a Cinthia y dejar que el invitado continúe hablando. Indignada, la vedette se fue del piso y regresó luego del corte. Cabe destacar que la ex angelita viene siendo continuamente juzgada por el conductor después de su cruce con el hermano del futbolista amateur que se suicidó.

El tenso momento fue cuando el papá de las hermanas Nara, Zaira y Wanda, comenzara a hablar sobre lo mal que se lleva con Mauro Icardi y la buena relación que tiene con Maxi López. “No aguantaste que Mauro lo icardeara”, le remarcó Mariel di Lenarda. “Claro, eso no me gustó”, respondió Nara.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese momento, Cinthia intervino en la charla y deslizó un comentario que molestó al empresario. “¿Te gustó la parte en la que Maxi se acostaba con otras mujeres mientras estaba con tu hija?”, preguntó. Nara no dudó en responder con indignación: “No te voy a contestar porque vos me trataste mal. Siempre la defendí a Wanda. Tuvimos cosas personales. Disculpame, porque realmente hubo un enlace contigo que me molestó”.

“Está bien, no dirimamos cuestiones personales acá”, dijo Oscar González Oro. “Pará, negro, sabés lo que pasa, para aclarar, siempre fui respetuosa”, agregó Cinthia. Atento, Andrés Nara volvió a retrucar que no fue respetuosa con él. “Sí, te pregunté que a mí me parecía desubicado lo que hiciste”, replicó la mediática. “Vos estabas mal informada. Vos sos desubicada porque no sabías la verdad. Nosotros sabemos la verdad”, devolvió él.

“A mí no me parece que estés promocionando unas fotos mientras tu hija está internada”, arremetió Cinthia. “Ella estaba mal informada sobre la situación que estaba pasando Wanda y nosotros sabemos la interna y la realidad. Pero tenía que ser cauto”, respondió Nara. “Wanda estaba internada”, reafirmó Cinthia. “Mentira. No estaba, corazón. Estuvo dos horas. Vos estás mal informada siempre. No tuviste respeto”, reprochó el padre de Zaira.

Leer mas Tobal habló del escándalo con la China, contó si volvió a ver a Cabré y aclaró: "No hubo mucha piedad"

“Vos no tuviste respeto con tu hija que fuiste a cholulearte con las cámaras”, cuestionó más tarde Cinthia. Molesto, González Oro intervino y pidió que no discutieran más en vivo. “No es una situación personal. Yo hice una pregunta periodística”, dijo la panelista. “No te la quiere contestar”, comentó el conductor del Trece. Y Cinthia, fiel a su estilo, no se quedó callada y le respondió duramente: “Puedo preguntar las veces que se me canta”.

“No es así. Las reglas del juego no son así”, dijo, terminante, González Oro. Entonces, la panelista se sacó el micrófono, gritó que estaba “harta” y se fue. Cuando regresaron del corte, Cinthia volvió, González Oro se acercó y ella le dijo, con la voz acongojada, que prefería ponerse así antes que insultar. “Igual me hubiese gustado que ante la elevación de voz otra frenada”, le reprochó. “No me gusta ciertas situaciones”, aclaró y cuando el conductor le dijo que él prefiere “trabajar en orden”, Cinthia contestó: “No considero trabajar en desorden. No me creo mil, no soy la mejor, tampoco la peor. Soy una laburante”, cerró.