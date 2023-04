“Estoy separada”: se acabó el amor entre Sabrina Rojas y el Tucu López

¿Es un adiós o un hasta siempre? Este lunes Sabrina Rojas confirmó que se separó del Tucu López, luego de casi dos años de relación. Si bien los protagonistas no revelaron el motivo de su distanciamiento, desde hacía varias semanas no compartían ni imágenes ni videos en las redes sociales, algo que era usual en ellos.

Si bien tanto Sabrina como el Tucu siempre fueron respetuosos entre ellos y seguros de sí mismos, o al menos así se mostraron durante su relación, en marzo hubo un hecho que lo cambió todo. Una tarde, el conductor posteó sin querer una imagen de Jimena Barón, su ex pareja, en sus historias de Instagram, y aunque la borró al instante, esto generó especulaciones entre sus seguidores.

Resulta que López guardó su celular desbloqueado en su bolsillo, y mientras caminaba hacia su taller mecánico la imagen se compartió sin querer. Aparentemente era una fotografía vieja de la cantante y su hijo, mientras disfrutaban una tarde en la pileta. No obstante, desde ese momento, Sabrina no volvió a aparecer.

Lo que generó un fuerte impacto en sus seguidores, es que el Tucu y Jimena no están juntos desde el 2020, e incluso ella también conformó un nuevo vínculo. Por este motivo, se puso en duda de la verdad de su relato, ya que las fotos deberían ser de hace mucho tiempo.

El lunes a la mañana, Nancy Duré mostró una conversación con la modelo, en la cual confirmó que está separada. Cabe recordar que esta noticia sorprendió a todos, ya que hasta hace dos meses la pareja hablaba de las ganas que ambos tenían de formar una familia y tener hijos en conjunto. Además, el conductor entabló una maravillosa relación con Esperanza y Fausto, los hijos de Rojas.

Por otra parte, la ex pareja estaba comprometida, y con ganas de celebrar el amor. Pero debido a que ella no está divorciada de su ex, Luciano Castro, no pudieron concretar dicha acción. “Yo tengo papeles que arreglar, todavía. No me puedo casar, estoy legalmente casada. Venimos bien, todo en orden”, expresó en su momento.