"¡Estoy separada, no quiero saber más nada!": Wanda confirmó la ruptura y, ¿se muda a Milán?

Después de dos días de absoluto hermetismo, Wanda Nara finalmente confirmó su nueva separación de Mauro Icardi. Lo hizo en diálogo con la panelista de Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre, a quien además le anticipó detalles de cómo serán los dos especiales televisivos que realizará junto a Susana Giménez y cómo imagina que será su nueva vida tras el divorcio con el delantero del Paris Saint Germain.

"Wanda está separada, me lo confirmó esta mañana. Me dijo que estaba sola en Milán trabajando y que no quería saber más nada (con Icardi)", precisó Latorre, al tiempo que anticipó que Icardi no participará de los especiales con Susana y que el segundo tendrá a la empresaria y a la conductora celebrando el fin de año en París.

Mientras disfruta de su estadía en Italia, los hijos mayores de la empresaria se encuentran al cuidado de su padre y disfrutando del receso escolar europeo. Icardi, en tanto, permanece en la lujosa mansión de París junto a Francesca e Isabella.

"Wanda me dijo: 'Me quiero quedar en Italia a trabajar'. Esos son sus planes. Cuando se separó de Maxi no había hecho ninguna diferencia económica. De hecho, me acuerdo que le hice una compra de farmacia porque uno de sus hijos necesitaba un nebulizador y Maxi le había cortado todas las tarjetas cuando llegó a la Argentina. Pero ahora ella es una estrella, tiene sus propios negocios en Europa", precisó Latorre.

Además de su marca de cosméticos y de sus proyectos como influencer de las marcas más exclusivas del Viejo Continente, Wanda habría recibido en las últimas horas la oferta de co conducir un programa en Telefe junto a Alejandro "Marley" Wiebe.