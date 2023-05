"Estoy viviendo un infierno”: Ricky Diotto lloró a cámara y avisó que llevará a Callejón ante la Justicia

Lo que parecía ser una separación en "buenos términos", terminó convirtiéndose en un escándalo mediático sin precedentes. A mediados del año pasado, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto confirmaron lo que ya era un secreto a voces: le pusieron punto final a sus 11 años de relación. "A veces, las parejas dejan de encontrarse. Entre los dos fuimos poniendo, sacando, arreglando y buscando la forma de que todo funcione porque aquí el amor no es el problema. Siempre vamos a ser familia para Giovanna porque creemos en un mundo sano, lleno de esperanza y amor, con padres que se seguirán queriendo tal vez de otra forma", había escrito la actriz.

Además, había manifestado en su descargo que se sentía "muy triste", pero que sabía "que todo va a sanar". Lo cierto es que el tiempo no sólo no curó las heridas, sino que las profundizó. Casi un año después, Callejón volvió a hablar del tema y apuntó directamente contra el padre de su hija, afirmando que se sintió desvalorizada y que, además, sufrió violencia de parte del músico. “Me sentí desvalorizada. Que mis palabras, decisiones, economía y profesión no pesaban. La nada. Muchas cosas se subestimaban. La famosa frase ‘vos sin mí no sos nada’. Bueno, es muy común”, dijo y agregó: “Fui cornuda pública con dos semanas de escarnio mediático maravilloso".

De acuerdo con la actriz, el límite fue cuando pasó a ser “un mueble de la casa”. "Fue un tsunami. Él se enojó y mucho. Yo he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona. Para mí hubo momentos que son peligrosos porque atentan contra la psiquis de una mujer que es mamá, profesional y que tiene que llevar adelante una casa", detalló. Mientras ella asegura que sufrió maltrato y abuso psicológico, Ricky declaró que la ex vedette lo extorsionó antes de ir a la Justicia. “Me dijo que si no le daba la casa y la camioneta ella iba a iniciar una denuncia por violencia de género”, comentó el empresario.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Resulta que en las últimas horas se divulgó el testimonio de Callejón ante la Justicia, después de denunciar por violencia de género a su ex pareja. "Los últimos años de matrimonio, Diotto comenzó a maltratarme y recriminarme que todos nuestros bienes eran de su propiedad”, declaró. Callejón reveló que la violencia verbal que recibió por parte de su ex pareja fue tan grave, que luego de esa discusión le mandó una foto a su abogada de confianza relatando el episodio. "Sus gritos eran tan fuertes que instintivamente, saqué mi celular y empecé a grabar para mandárselo a mi abogada. Cuando él advirtió que lo estaba grabando, su rostro se desfiguró de la ira. Me tomó fuerte de los brazos para tirarme luego contra la pared", afirmó.

En su denuncia, Callejón contó que el año pasado mantuvo una fuerte discusión con Diotto, ya que el acusado le reclamó que todos los bienes económicos que ingresaban a la vivienda eran originados por él, sin tener en cuenta los más de 20 años de su carrera artística. "El 5 de junio del 2022, mientras nuestra hija se encontraba en nuestra habitación, Diotto me llevó a la cocina y empezó a gritarme para que reconociera que él mantenía la casa y pagaba los gastos", dijo.

La actriz reveló que ese día no pudo quedarse dentro de su hogar por el terror que le generó la actitud de Diotto: "Tanto miedo tuve que salí a la calle en plena noche, me quedé llorando y temblando hasta que me vio una vecina del barrio, me llevó a su casa para tranquilizarme". Según consta en la causa, la vecina que la socorrió la ayudó a "tomar conciencia de la situación de violencia que había vivido y que ponía en riesgo mi integridad física y psíquica".

El abogado de Callejón, Martín Francolino, detalló que en la causa constan audios de alta gravedad que Diotto le envió a Callejón durante su relación y actualmente. “Son irreproducibles. Un montón de improperios de este hombre a Fernanda. Insultos, maltratos, denigramiento… Poniendo a la mujer en una situación denigrante”. A raíz de esto, Diotto publicó un video en su cuenta de Instagram en donde se mostró llorando y visiblemente consternado por la situación.

Recordemos que al igual que Callejón, el músico había usado las redes el año pasado para referirse con el mayor de los cariños sobre quien fuera su esposa y la madre de su hija Giovanna, de 6 años, cuando decidieron ponerle punto final al matrimonio. “Antes que nada quería decirles que me da muchísima vergüenza tener que hacer este video porque hay cosas que tendrían que haber quedado privadas para siempre, y tener que salir a aclarar un montón de cosas para defenderme me parece malísimo”, comenzó en el clip que grabó en modo selfie desde su auto, entre lágrimas y todavía sin poder creer la denuncia que recae sobre sus hombros.

Según su descargo, la actriz gasta más de lo que debe. “Hace más de un año que estoy tratando de ponerme de acuerdo porque no puedo hacerle entender a la otra parte que no se puede ganar 10 y gastar 50. El único conflicto que hay es eso, es la parte económica, porque no hay manera de hacerle entender eso. No se puede aparentar una vida que no se puede sostener. Hay cosas que hay que pagarlas sí o sí porque después empiezan a correr los intereses, a correr los quilombos, y no hay manera” y sobre los violentos audios que le envió a su ex, dijo: “Los audios que ustedes escucharon no son audios de una persona violenta, son audios de una persona que está agotada".

En ese sentido, remarcó que está hace un año "viviendo una situación horrible” con la mamá de su hija y explicó que los audios se los envió la semana pasada a Callejón, luego de que la ex vedette lo denunciara públicamente de violento: “Los audios son de la semana pasada. A mí me gustaría que si filtran todos los audios, que filtren todos los audios de hace un año donde yo le ruego por favor que nos pongamos de acuerdo, en un tono tranquilo, que necesitamos dos lugares bien, uno para mí y otro para ella, para que vivamos tranquilos y que hay prioridades que no se están cumpliendo. No se puede andar en una camioneta importada y no cubrir otras cosas”.

Y continuó, llorando a moco tendido: "Imagínense si ustedes se encuentran con que la madre de tu hija dice que vos la c... a palos en televisión ¿Qué va a pensar mi hija cuando sea grande y escuche eso? Yo soy una persona de bien, loco. Les juro por mi vida y por lo que sea que nunca le he levantado la mano a una mujer, jamás. No hace falta que lo aclare porque yo no soy así. A mí esta situación me está reventando, me da verguenza tener que hacer esto, pero estoy harto de pelear contra una situación que no aguanto más. Yo no soy un tipo violento. Estoy viviendo un infierno”.

Finalmente le pidió "paz" a los haters que lo atacan a diario y aclaró que le iniciará acciones legales a Callejón. "Yo ya no aguanto más. Estoy tratando de mil formas de hacer entrar en razones a una persona que no hay manera ¿Ustedes se creen que yo no tengo cosas para contar y que tengo cosas para decir? Yo no las voy a decir nunca porque soy un hombre de bien, soy una persona de lealtad. Tuve la necesidad de hacer este video porque no aguanto más. Todo lo demás va a ir a la Justicia, obvio. Estoy haciendo este video porque necesito contar mi verdad, porque yo no soy así y no hay derecho a que se me trate así”, cerró.