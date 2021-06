¿Estrategia o error? Se filtró un video en el que Georgina Barbarossa resulta la ganadora de MasterChef

En la noche de este jueves se conoció que Gastón Dalmau resultó elegido como el ganador del certamen MasterChef, emitido por Telefe, aunque esta mañana desde la página web del canal publicaron, aparentemente sin querer, un video en el que se ve a Georgina Barbarossa como la campeona.

Esta grabación obviamente no salió al aire, aunque sí apareció en una de las plataformas del canal. Más allá de que rápidamente se dieron cuenta del error, y la filmación fue bajada, alguien del público capturó la imagen y la subió a las redes sociales.

En ese video se puede apreciar el momento justo en que Donato de Santis anuncia que la ganadora es Barbarossa, y tras eso, la actriz se pone a festejar, y Dalmau la felicita.

"MasterChef en mi vida es un ante y un después, porque aprendí a crear desde otro ligar, cocinando. Yo les agradezco porque ustedes me enseñaron a cocinar de una manera distinta", le aseguró la artista a los jurados De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Lo que sucede es que, para que no se filtrara el verdadero ganador, la producción optó por grabar dos finales, y así dar a conocer la verdadera el día de la emisión del último capítulo.

De hecho, las filmaciones se hicieron hace ya un mes, aunque ninguno de los participantes y presentes sabía en verdad quien era el verdadero campeón.

Tras conocerse que Dalmau es el ganador, el actor escribió un posteo en Instagram, donde se mostró sumamente agradecido y feliz.

"No me alcanzan las palabras para agradecer a cada una de las personas que me ayudó y acompaño en estos 5 intensos e increíbles meses, un esfuerzo y logro en equipo. Esto es para y por toda esa gente, el equipo, jurados, conductor, compañeros, que hicieron este maravilloso programa, esta competencia sana que tanto se necesita en nuestra tv. Gracias infinitas a ustedes, los que me están leyendo, me apoyaron y confiaron en mí, en momentos que me caí, frustre, que no daba más, ustedes que con cada palabra, mensaje de aliento, hicieron que siguiera y pudiera", sostuvo.