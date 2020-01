Estrés postraumático, angustia y fobia: cómo está Lucía Celasco tras el escándalo en Punta

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, protagonizó una escandalosa pelea callejera en Punta del Este a la salida del característico boliche Tequila con insultos y golpes que derivaron en una denuncia policial en su contra. En pocas palabras, la nieta de la diva estacionó su auto Mini Cooper en la salida de un garaje ubicado enfrente del boliche uruguayo.

Cuando la pareja que alquiló por el verano esa casona intentó sacar su camioneta, se dio cuenta de que estaba obstruida por el Mini Cooper. Al ver que la familia estaba intentando correr el auto para sacar la camioneta, Lucía estalló en furia: “´Ni se te ocurra tocármelo, negra de mierda'. Me quedé adentro del auto, porque no podía entender lo que estaba pasando. Estaba maniobrando para sacar el auto y se volvió loca", denunció Gimena Binaghi, una de las víctimas.

El resto de la historia es conocida: Marcelo Parra Morón, marido de Binaghi, contó que la nieta de La Su lo empujó contra el auto, le pegó y lo insultó. “Me empezó a gritar ‘gordo, grasa, sacate la remera, chorro’. Me empezó a golpear y lo único que hice fue empujarla para que deje de pegarme. Me dijo que si tenía un arma me mataba y el papá, una persona sobresaltada, me dijo ‘salí que te mato’”, aseguró Morón en diálogo con Siempre show.

Lo cierto es que Lucía Celasco está viviendo un muy mal momento a raíz de la denuncia por agresiones que recibió a causa de este escandaloso episodio. Y es que los abogados de las partes mantuvieron una reunión pero, las cosas se pusieron tensas y no lograron llegar a un acuerdo.

La nieta de Susana se encuentra “encerrada” en la casa de su abuela, muy mal de ánimo y les pidió a sus familiares que la ayudaran a solucionar las cosas. Según detallaron en Intrusos, Lucía estaría sufriendo estrés postraumático, angustia y fobia a salir de su hogar.

"En unos días, tenía previsto realizar un viaje a los Estados Unidos y contaba con ese acuerdo de los abogados para poder viajar tranquila. Ahora, tendrán que decidir si se presenta voluntariamente a declarar antes de irse, o si arregla las cosas con sus abogados para declarar en febrero", detallaron desde el ciclo de América.

Por estas horas, es Mercedes Sarrabayrouse, su mamá, la que corre de un lado a otro buscando que todo vuelva a la normalidad. "La quiere mantener a Lucía al margen, al menos dentro de lo posible, porque la ve muy triste", sostuvieron y aclararon que la propia Susana también estaría intentando “calmar las cosas”.