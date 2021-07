"Estuve 8 meses sin hablar y pensé que no cantaba más": la fuerte historia de vida de un participante de La Voz

Desde que comenzó La Voz Argentina, el certamen que se emite por Telefe, se han conocido muchas emocionantes historias. Sin embargo, en las últimas horas hubo una que hizo quebrar en llanto a más de uno, y tiene que ver con lo que contó Germán Giordano, quien reveló que por una operación quedó sin hablar y pensó que nunca más iba a volver a cantar.

Cuando se subió al escenario, el participante lo hizo convencido de que tenía que lograr que se diera vuelta al menos una de las 5 sillas donde se sientan los jurados. Y así lo hizo, porque Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky quedaron deslumbrados con su voz.

Al ser elegido, el concursante de 47 años comenzó a contar su historia de vida, y muy emocionado, reveló que tiempo atrás creyó que ya nunca iba a volver a cantar, ya que había perdido su voz a causa de una operación.

“Hace unos años tuve una peritonitis muy fuerte y me hicieron una colostomía que aún la tengo. Me habían dado fecha para operarme en abril del 2020 y en marzo anuncian la pandemia así que otra vez a esperar y a seguir poniéndole fuerza”, contó primero Giordano antes de participar.

Luego, comentó que tras haber sido intervenido quirúrgicamente, debieron intubarlo y eso dañó mucho sus cuerdas vocales. “Perdí completa la voz, me tuvieron que intervenir de urgencia y el entubamiento me lastimó mucho las cuerdas vocales, estuve casi 8 meses sin hablar inclusive, en ese momento, pensé que no cantaba más”, sostuvo.

Más tarde, después de haber pasado la prueba de fuego, Pastorutti y Montaner lo eligieron para que el partiicpante formara parte de alguno de los dos equipos, y ahí fue cuando eligió a la cantante, y muy emocionado, reveló el sufrimiento que debió pasar hasta llegar a donde está hoy.

“Hace unos años tuve una operación muy delicada en la cual estuve sin latidos en el quirófano y no podía hablar, no podía cantar que es mi amor y a fuerza de voluntad y de amigos, familia y pareja, estoy dando todo lo que puedo dar, con la maquina rota pero con el corazón fuerte”, cerró con lágrimas en los ojos.