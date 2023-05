"Estuve a nada de mandarme una cagada": Cinthia Fernández y otro episodio violento en la calle

Cinthia Fernández viene de protagonizar un terrible episodio violento donde les tiró gas pimienta a cuatro vecinos menores de edad que habían pateado la puerta de su casa en el country donde vive junto a sus tres hijas, Francesca, Charis y Bella. Ahora, y a pocas semanas del hecho, la modelo y panelista volvió a estar en el medio de una agresión a una menor de edad, aunque en este caso intervino para evitar el maltrato que la niña recibía.

"No saben lo que me acaba de pasar. Es horrible. Había ido a un lugar, estaba manejando y veo que una mujer agarra de la cabeza a una criatura de la edad de mi hija, y la empieza a maltratar muy fuerte. Le sacude la cabeza y le pega contra un palo en la calle, en plena calle", relató la vedette en sus historias de Instagram

"Evidentemente pensó que no la veía nadie. Clavé los frenos. No me comí un auto porque, no sé, Dios estaba al lado mío. Y me bajo, encima yo con los antecedentes que tuve hace poco, tenía miedo de cualquier cosa", reconoció Fernández, todavía condicionada por los ataques que realizó tras lo sucedido en su hogar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al mismo tiempo, el gas pimienta que arrojó la ex de Matías Defederico fueron la demostración de lo que es capaz de hacer en una situación así. Algo que también refrendó en el relato de la agresión que presenció cuando aseguró que si hubiera sido por ella "directamente la dejaba sin hablar en el piso". "¡¿Qué hacés, cómo vas a pegarle así a una criatura?!'", le gritó Fernández tras bajarse del auto a la agresora, quien estaba con otros dos menores al lado. "Ay, chicos. No saben qué feo que fue", confesó.

Fernández entonces comenzó a avisarle a la señora que había agredido a la menor que iba a llamar a la Policía, mientras la acusaba de "enferma". Segundos antes, y otra vez apelando a lo que le había sucedido con el gas pimienta, la mujer confesó que se habló a sí misma para tranquilizarse. "Dije 'yo no me voy a mandar una cagada', porque estaba a nada", aseguró

"Empiezo a preguntarle a la nena si quería que llame a la Policía, llorando me dice que no quería, que ella no le estaba pegando. Salta uno de esos otros pibes, evidentemente acostumbrado con ese nivel de violencia así, y me dice 'a mí también me pega, a nosotros también nos pega, no llames a la Policía'. Evidentemente la nenita que me pedía por favor tenía miedo a lo que le haga después si yo llamaba", argumentó.

También contó que, tras no saber qué hacer, llamó a la app Escobar Seguro, la cual las autoridades municipales le recomendaron luego de hacer la denuncia por las agresiones contra su hogar. "Vinieron en exactamente un minuto y medio", afirmó. "Le filmé la cara a esta hija de p..., porque no tiene otro nombre, se las mostré a los oficiales, la mandé también al Whatsapp, para que la encuentren", detalló Cinthia. "No sé qué pasó después, pero fue una situación horrible, porque no sé qué le pase a esa nena. Ojalá que se la saquen. Era su abuela. Ustedes no saben cómo la zamarrearon a esa nena. Fue una mierda", describió.

"Te juro que la hubiera agarrado yo con mis propias manos, pero venía de todo esto que me pasó en mi casa y creo que hice lo mejor. Ojalá la agarren y esa nena no sufra más", pidió la modelo. La violencia viene siendo un denominador común en las historias de Cinthia Fernández. Y esto volvió a evidenciarse con el relato de lo ocurrido en las calles de Escobar.