"Estuve mal y me equivoqué": el mea culpa de Vicuña al hablar de su romántica frase en los MF

Frente a una multitud, Benjamín Vicuña pronunció una frase que no sólo se convirtió en portada de todos los medios de espectáculos, sino que además no tardó en viralizarse en las redes sociales hasta el punto de transformarse en un meme más de este universo 2.0. "(Argentina) Me recibió, me dio un lugar, me dio unos hijos maravillosos, me dio un amor...", pronunció el actor el domingo por la noche en el Hotel Hilton, donde se desarrolló la ceremonia número 51 de los Premios Martin Fierro, al ser considerado el "Mejor Actor Protagonista de Ficción" por su papel en El Primero de Nosotros (Telefe). Claro está, ese "un amor" para muchos tiene nombre y apellido: Carolina "Pampita "Ardohain.

Con todas las miradas puestas, incluida la de su hijo Bautista, que lo acompañó, y la de la modelo, que estuvo junto a su marido Roberto García Moritán durante la ceremonia, el chileno se subió al escenario para recibir su premio y dijo: "Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron y a lo que no votaron. Los que están en su casa me piden que suba este premio maravilloso".

Luego, le agradeció al país por darle trabajo, hijos y "un amor". "Me dio tantas cosas", dijo el actor segundos después, entre risas, quizás al darse cuenta que había metido la pata. Y es que después de que cientos de miles de internautas en las redes sociales interpretaran sus dichos como un guiño a Pampita, Vicuña tuvo que salir en Cortá por Lozano a manifestar, de alguna manera, que había cometido un error. "Quizás, estuve mal", aseguró.

Recordemos que además de la modelo, que lo escuchaba atenta, con su habitual sonrisa, desde su mesa, Vicuña estuvo durante años en pareja de Eugenia La China Suárez, la responsable de que el matrimonio entre el chileno y la jurado del Bailando por un sueño haya concluido y la madre de dos de sus hijos, Magnolia de 5 años y Amancio, de 2. "Quizás, me equivoqué”, reafirmó en diálogo con el ciclo de Telefe.

Cuando Vicky Xipolitakis le preguntó sin anestesia: “¿A qué te referiste con que Argentina te dio un gran amor?”, el actor no lo dudó y explicó qué fue lo que quiso decir. “No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba (del escenario) con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”, respondió Vicuña.

Y sumó: “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor...’. Quizás, me equivoqué. Evidentemente, estaba mi ex (Pampita) con su marido (Roberto García Moritán) en el salón y quizás, puede haber una manipulación de ese discurso. O quizás, yo estuve mal".

Acto seguido, Vicuña intentó explicar que se refería "al amor" en general y "en todas las formas". "Sé que va a sonar medio chanta, pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, en cómo la gente banca en el teatro, en el amor de pareja, que lo he vivido. Estoy desde hace 15 años aquí en la Argentina y amo este país. Veo que ustedes son mucho más críticos con ustedes mismos y yo veo un país hermoso, generoso y lleno de talento”, cerró.