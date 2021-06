Eugenia Tobal sobre su rol como mamá: “Me encontré mucho más relajada de lo que me imaginaba”

Luego de más de un año y medio alejada de la televisión, para dedicarse a disfrutar de Ema, su primera hija con su pareja Francisco García Ibar. la actriz regresó a la pantalla chica con un nuevo proyecto llamado Ordena tu vida, un reality que se emite dos veces por semana por Discovery Home & Health.



“es mi primer trabajo después del nacimiento de Ema y de estar durante más de un año adentro, con la gordita. Cuando me convocaron me entusiasmó la idea de poder salir un poco de casa, en medio de todo lo que estamos viviendo”, explicó la actriz, hace unos días.

Y siguió: “Necesitaba trabajar y era poco tiempo porque grabábamos tres días por semana con protocolos, testeos, equipo reducido y todo muy cuidado, lo cual me daba mucha confianza y podía irme de casa y volver con tranquilidad. Me interesó la propuesta, porque me gustan mucho los formatos de realities”.



En una charla con Marcela Coronel en el programa Mientras tanto, que se emite en Mucha Radio (FM 94.7), la actriz contó por qué eligió volver a la televisión con ese programa: “Antes era más ordenada y un poco más obsesiva, con la niña no tuve forma. Igual se puede ser ordenada con hijos. Cuando era más jovencita era obsesiva con los placares, no solamente el mío, le ordenaba los placares a mis amigas”.

Y agregó: “Este programa me salió en un momento lindo. Era la primera vez que salí a trabajar con Ema chiquita. Me implicó un mes de rodaje, salía un tiempo corto, tres veces por semana. Fue corto, fueron 6 capítulos nada más, ya están disponibles en Flow”.



En tanto, sobre la cuarentena que el mundo entero transitó durante 2020, Tobal relató: “Se me presentó estar encerrada, el lado positivo es que me obligó la lamentable situación mundial a pasar todo el primer año de nuestros hijos ahí, 24x7. Hicimos un posgrado”. Y completó: “De otra forma, yo pensaba trabajar, como todo el mundo. Tuve la fortuna dentro de la desgracia de vivir todo el primer año y medio de ella. A lo mejor todo eso uno se lo pierde”.

Para finalizar, Eugenia habló sobre su rol como mamá: “Vengo bastante bien, me encontré mucho más relajada de lo que me imaginaba como madre”.

Y agregó sobre la posibilidad de darle un hermanito a Ema: “Ahora no lo estoy pensando, me parece que es un lindo momento para disfrutar de Ema. Pensar en otro hijo debería ser como medio ya, y medio ya te diría que no. Hoy no estoy pensando en buscar otro hijo, por lo pronto”.