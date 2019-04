Eva De Dominici dio más detalles del acoso que sufrió por parte de un director de cine

Eva De Dominici volvió a hablar del acoso que sufrió cuando tenía 16 años por parte de un director de cine. La actriz de ahora 23 años brindó más detalles a cuatro meses de haber roto el silencio y publicado un video en el que relató todo lo que vivió cuando fue convocada para realizar su primera película.

"Me dijo que me iba a llevar a una clase de meditación para la película y le contesté que le tenía que preguntar a mi mamá. Él la llamó y le dijo que después me llevaba a casa. Mi mamá confió porque yo trabajo desde que tengo diez años", recordó Eva, en su paso por el ciclo Podemos hablar.

Fueron dos horas en las que estuvo insistiéndome para que tomara cocaína"

Después de llevarla a la clase, ambos volvieron a subirse al auto. "Me dijo que tenía que pasar a buscar algo por la productora y que después seguíamos viaje. En vez de seguir, estacionó el auto y sacó una bolsita, una lapicera y empezó a tomar: la bolsita tenía cocaína. Y me empezó a insistir. Fueron dos horas en las que estuvo insistiéndome para que tomara. Me dijo que era 'alita de mosca', que no era cocaína".

"En ese momento también me dijo que me quería sacar unas fotos en tetas porque tal vez las tenía que usar para un plano de la película. Yo tenías 16 y en ese momento no me parecía tan raro, aunque ni loca me iba a sacar la foto.Me nombró a otra actriz diciendo que se había sacado la foto y que se la quedó él. Me agarró pánico porque estaba ahí sola, no había nadie más en la productora. Por suerte no pasó nada".

Después del acoso, el director comenzó a gritarle y los maltratos se hicieron frecuentes. Ese fue el motivo por el que Eva decidió bajarse de la película. "Se encargó de decir que me había echado pero era mentira, yo me había bajado".