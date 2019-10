Eva de Dominici en el centro de la polémica por su delgadez y el costoso cochecito de su bebé

A menos de dos semanas de haber dado a luz a su primer hijo, Eva de Dominici usó sus redes sociales para compartir una foto del cochecito de bebé, el cual vale en Argentina cerca de $100.000. Aunque el precio es demasiado elevado, las críticas contra la actriz se centraron en su peso y en la poca panza que tiene en la imagen que publicó a días del parto.

Según confirmaron varios medios, Cairo llegó a la vida de la actriz y de su pareja, Eduardo Cruz, el pasado 6 de octubre, y algunos días más tarde la actriz compartió un video junto al pequeño mientras duerme. "Tengo un ángel que no tiene alas, pero tiene un corazón que podría llegar a derretir el mío", escribió sobre el niño.

Aunque hasta entonces no se le conoce la carita al bebé, De Dominici aprovechó para publicar este jueves una foto del cochecito que usa su hijo, probablemente sin saber que en nuestro país vale casi $100.000.

Aunque es seguro que ella lo haya recibido de regalo, porque etiquetó en Instagram a la marca que del coche, lo cierto es que se trata del modelo Priam Royal Blue, de la marca Cybex, el cual con oferta se puede adquirir en algunos locales a $60.000.

A pesar de que este precio para un cochecito es sumamente elevado, los seguidores de la artista se concentraron en criticarle la poca panza que tiene en la foto, ya que dio a luz hace menos de dos semanas.

"¿Por qué no muestran la realidad así las demás no se deprimen", comentó una usuaria, mientras que otra agregó: "No es de ahora esta foto! Ni el bebé está. No es necesario que te muestres así, sos bella siempre. El post parto también es una etapa muy linda y respetuosa de transitar".

"Qué hacés tan Flaca si pariste ayer", cuestionó una mujer, al mismo tiempo que otra le dijo que se hizo una liposucción en la panza porque no puede tener un cuerpo así después de un embarazo.

De Dominici vive en Los Ángeles hace casi un año, ya que se mudó allí luego de enamorarse y quedar embarazada de Eduardo Cruz, hermano de la famosa actriz Penélope Cruz.