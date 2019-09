Eva de Dominici habló de su embarazo: "Vivirlo sin desearlo debe ser lo más cruel que puedo imaginar"

Después de que Eva de Dominici hiciera público su embarazo, la joven que pronto se convertirá en mamá de un varón, comenzó a ser muy cuestionada en las redes sociales por el color oscuro de su piel en las fotos que publicaron en la revista Gente.

Incluso, algunos plantearon que la morocha quiso imitar a otras culturas, por lo que finalmente esta tarde la artista salió a hablar en Intrusos, donde negó que la producción tuviera algún tipo de intención. Además, habló de la relación que mantiene con su novio, Eduardo Cruz, hermano de la famosa actriz Penélope, y de lo complicado que es llevar adelante un embarazo.

"Estás en una sensibilidad al extremo, es un momento delicado. Vivir un embarazo sin desearlo es una de las cosas más crueles que me puedo imaginar", aseguró.

"Estoy muy sensible y emocionada. Vivir este proceso alejada de todo y refugiada en Edu, me dio felicidad. Me permitió descubrirme en silencio. Como una nueva mujer, más fuerte", dijo la actriz en la entrevista que brindó en las últimas horas, en la cual además contó que está embarazada de 8 meses y medio, y que su hijo nacerá en Los Ángeles, donde ahora vive.

Según contó la artista, hace años conoció a Eduardo Cruz en una cena, y recién en el 2018 se reencontraron para juntarse como amigos, aunque con el tiempo los dos empezaron a sentir algo. "Edu es súper celoso de su intimidad y nosotros somos muy compañeros. Es muy hermoso el amor que estoy viviendo con él, lo vivo sin poner ninguna expectativa, lo estamos viviendo desde otro lugar, dando lo mejor", sostuvo.

En este sentido, De Dominici dijo que actualmente no piensan en casarse, porque no lo ven como una prioridad, pero que no descartan que el día de mañana puedan hacer un festejo para celebrar el amor.

La morocha también confesó que tiene una muy buena relación con la familia de su novio, aunque Penélope y Mónica Cruz, hermanas de Eduardo, viven en España y los acompañan a la distancia. "Tenemos un grupo de amigos que nos ayuda y nos contiene", aseguró, mientras que también se lamentó porque su familia vive en Buenos Aires, lo que para ella es muy difícil.

Además, confesó que quiere tener un parto natural, aunque lo hará bajo anestesia para no pasarla mal. "Nadie te explica lo que es un embarazo, a lo que te exponés. Son muchas cosas que la gente por ahí no tiene en cuenta, es un sentimiento completamente nuevo, que es hermoso y no puedo compararlo con nada en el mundo", aseguró.

Sobre las críticas de las fotos de la revista Gente, la actriz dijo que está muy contenta con la tapa, porque aprovechó el espacio para promocionar su nueva marca de bikinis, un proyecto que comparte con su hermana menor. Mientras hablaba del tema, también usó el espacio para explicar que no había ninguna intención detrás de la nota, y que a pesar de que su piel salió muy oscura, lo cierto es que las imágenes se editaron para que quedaran mejor.

"Las fotos las hicimos el jueves pasado, vino una fotógrafa a hacerla a Los Ángeles.Si hay alguien que se sintió ofendido, les pido perdón por respeto. Para la impresión se cambian mucho los colores, y está un poco más saturada y yo también lo noté, pero nadie tuvo la intención de herir, porque se habló de apropiación cultural", sostuvo.

Sobre esto, aclaró que en la campaña de fotos de sus bikinis eligió chicas de diferentes etnias y con distintos cuerpos, porque le interesa hacer un producto que sea para todas las mujeres. "Mi novio me dijo: 'salí sexy, como sos vos, ¿por qué tenés que mostrar una imagen angelical porque estás embarazada?' ", sumó.

Embarazada y a favor del aborto legal

Eva de Dominici siempre se mostró como una gran defensora de la legalización del aborto, por lo que ahora que está a punto de convertirse en mamá, decidió contar que le parece muy cruel que una mujer deba seguir un embarazo, con todo lo que ello conlleva, de manera obligada y sin desearlo.

Sobre esto, ella dijo que siempre quiso tener a su hijo, pero que igualmente cuando fue a la clínica los médicos le ofrecieron abortarlo, darlo en adopción, o tenerlo.

"Yo no estoy con contra de las personas que piensen diferente, pero viviendo esto, con tanto cambio hormonal, donde estás nueve meses dando todo, das muchísimo amor para que tu bebé se desarrolle lo más sano posible, y habiéndolo vivido deseándolo, no me quiero imaginar lo que debe ser vivir esta experiencia de manera obligada. Yo ya venía apoyando el aborto legal, pero terminé de entenderlo estando embarazada. Estás en una sensibilidad al extremo, es un momento delicado. Vivirlo sin desearlo es una de las cosas más crueles que me puedo imaginar", cerró.