Eva de Dominici mostró su panza por primera vez: "Seré mamá sintiendo el deseo de serlo"

Aunque la noticia trascendió hace varios meses, lo cierto es que Eva de Dominici confirmó su embarazo recién ahora, cuando está de casi nueve meses y a la espera de la llegada de su primer hijo. Según contó la actriz, buscar un bebé "fue la decisión más riesgosa" de su vida, por lo que decidió transitar este momento en total intimidad y sin que los medios se enteraran.

La morocha está en pareja con el madrileño Eduardo Cruz, el hermano de la famosa actriz Penélope Cruz, desde finales del 2018, y se enteraron de que iban a convertirse en padres a principios de este 2019. Durante todo este tiempo, la actriz evitó subir fotos de su novio y de su panza, aunque estuvo muy activa en las redes y compartió varias imágenes donde su embarazo no se dejaba ver.

Según reveló recientemente en una nota con la revista Gente, vivió la noticia de ser madre en silencio porque sintió la necesidad de recluirse en una burbuja junto a su novio, quien es sumamente reservado. "Acordamos atravesar esta primera vez de los dos más unidos que nunca, con total tranquilidad, respetándonos el tiempo. Sólo pude compartir la noticia con los familiares más cercanos y recién después del tercer mes", explicó.

Además, sostuvo que tener un hijo fue la decisión más riesgosa de toda su vida, y que por eso también decidió atravesar la situación con un bajo perfil y con total tranquilidad. "Vivir este proceso alejada de todo y refugiada en Edu, me dio felicidad. Me permitió descubrirme en silencio. Como una nueva mujer, más fuerte", aseguró.

Además, la actriz dijo que actualmente se encuentra "muy sensible y emocionada", aunque afortunadamente está acompañada de su novio productor musical, con quien vive un "amor sensato y presentista".

La pareja se enteró de que su primer hijo iba a ser varón cuando una vidente la sorprendió junto a su hermana en un restaurante argentino, y le comentó que sentía que ella iba a convertirse en mamá de un niño. Aunque hay dos posibles nombres para el bebé, como es de esperarse, por ahora ese dato seguirá guardado.

De Dominici es una ferviente defensora de la legalización del aborto en la Argentina, e incluso en el Martín Fierrro 2018, en el que gano el premio a mejor actriz por la serie “La fragilidad de los cuerpos”, la morocha lució un vestido con inscripciones sobre la igualdad, la libertad de las mujeres y el derecho a elegir.

Por eso mismo, en esta última entrevista en la que habló de su embarazo, explicó que en California, donde actualmente vive, los médicos ofrecen información y le dan a las madres la chance de decidir qué hacer con su bebé.

"Yo seré mamá sintiendo el deseo de serlo, con todo lo que implica: exposición física, miedos, resignaciones y riesgos sin garantías de nada. Y eso me hizo empática con tantas mujeres, me dejó pensando: “¡Qué cruel debe ser tener que vivir este proceso sin quererlo!”, dijo conmovida.