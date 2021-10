Evaluna Montaner y Camilo anunciaron que van a ser papás con una nueva canción: los secretos del videoclip

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry Correa se casaron en febrero del año pasado y avisaron que planeaban tener una familia numerosa. De hecho, ella misma había revelado por entonces que quería tener 7 hijos, aunque no todos de forma natural ya que dentro de sus planes está la opción de adoptar a tres de ellos. Y a más de un año de aquella revelación, la pareja anunció que están esperando su primer hijo juntos con una nueva canción titulada Índigo (¿Será el nombre que llevará su bebé?)

En el clip musical se puede ver cuando los padres de Evaluna, Ricardo Montaner​ y Marlene Rodríguez , y sus hermanos mayores, Mau y Ricky, se enteraron de la feliz noticia. "Nos explota el corazón de felicidad. Explota el corazón de tanto amor", escribió el autor de Castillo azul en su cuenta de Twitter. En el video, además, podemos ver la prueba de embarazo y también la reacción de Camilo al enterarse que será papá.

Otro de los miembros de la familia que reaccionó a la inesperada noticia fue Stefi Roitman, pareja de Ricky Montaner, quien no pudo esconder su alegría y publicó varias historias viendo la grabación: “Llorando a mares”. El bebé de Camilo y Evaluna será el quinto nieto de Ricardo Montaner, ya que es abuelo de Alejandro, Antonela, Matías y Salomé, frutos de los hijos mayores que tuvo el músico con Ana Vaz​: Héctor y Alejandro.

Sin embargo, Evaluna será la primera de la familia en darle un nieto a Marlene Rodríguez, la pareja de Montaner y madre de la actriz y los ex coach de La Voz Argentina. En octubre del año pasado, Evaluna había contado la razón por la que no podía quedar embarazada por aquel entonces en un Instagram Live con el Puma Rodríguez, “Tiene que suceder, pronto. Ahora estoy bajo un contrato con Nickelodeon, por ahora no puedo", había detallado.

En ese momento, la cantante explicó que le quedaban seis meses de grabación y aclaró: "Si deciden hacer más temporadas, hay que esperar“. En aquella entrevista, a su vez, reveló quién era la que tiene el mando dentro del clan Montaner: ”Mi madre. Mi mamá es como el centro, ella es la que nos mantiene a todos conectados con lo que verdaderamente importa que es dios. Nos recuerda que tenemos que estar en esa búsqueda. Eso es lo que guía nuestra relación, nuestra familia".

Días atrás, Evaluna y Camilo fueron noticia durante el show que dieron en la sala de teatro conocida como La Cigale, en París. El recital fue visto por un numeroso grupo de personas, entre ellos Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, todos acompañados de sus respectivas familias. Antes de retirarse del establecimiento, los futbolistas pasaron por el detrás de escena para sacarse fotos con los artistas.

De hecho, Camilo subió algunas postales abrazado junto a Messi y Antonela. “Para mi familia fue una bendición inmensa contar con la visita de personas que admiramos tanto, pero que sobre todo son seres humanos maravillosos, con corazones gigantes!! Gracias por venir con sus familias al concierto!!!!, escribió el colombiano.