Una ex combate y sus tres hermanas denunciaron a su padre por abuso: la lucha que dieron y su detención

Una de las participantes de Combate hizo público cómo su padre abusó sexualmente de ellas y sus hermanas cuando eran menores de edad. Se trata de Valeria Benítez Coll, quien recién a sus 24 años se animó a contar lo que sucedió con su padre y sus tres hermanas en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram, en donde tiene 22.000 seguidores.

Valeria, junto a sus hermanas Ludmila, Ana Laura, y Cecilia, fueron abusadas de forma sistemática por su padre Pablo, que se encuentra detenido desde el 25 de julio, pero recién se animaron a contarle a su madre en 2012. Luego de ese día, que la ex combate recordó en una entrevista que publicó Infobae, tuvieron que recurrir tres veces a la Justicia para que se inicie una causa. Cosa que finalmente sucedió en 2018 luego de dos rechazos judiciales.

“No entendés qué pasa, sos chiquita. Te hace sentir sucia, te da asco, pero a la vez es tu papá y lo amás sobre cualquier mal porque eso te enseñó”, relató Valeria. El punto de quiebre fue cuando la mayor de las tres hermas, Cecilia, se enteró de que lo que le sucedía a ella era extensivo a sus hermanas.

“Vale, ¿alguna vez te paso algo?”, quiso saber Cecilia, y ante la respuesta afirmativa, en seguida repreguntó: “¿Fue papá?”. “Sí”. Allí se sinceraron y descubrieron que también a Ana Laura le había pasado. Luego llegó la confesión de Ludmila. “De ella me entero porque lo veo. Lumi dormía siempre muy destapadita porque tenía mucho calor. Cuando entro a la pieza, estaba Pablo. Ella estaba durmiendo. Y le digo: ‘¡¿Qué hacés?!’. Se exalta y me dice: ‘¡Nada, nada, nada!’. Y se va rápido. La tapé en ese momento. Y la seguí tapando siempre. Después de eso la cuidaba de otra manera. Fue muy duro saber que fue con Lumi también. Tenía esa ilusión de que bueno, al menos una… con una no, con una había sido padre. Y que una no había sufrido lo que nosotras habíamos sufrido”.

Benítez Coll recordó además la tarde de sábado cuando le contaron a su madre lo que sucedía. Ella inmediatamente buscó a su marido y le preguntó: “Pablo, ¿vos abusaste de ellas?”. Frente a su esposa el hombre confesó los delitos, pero no sucedió nada. “El domingo comimos asado, toda la familia junta. Se tapó todo. Y mi mamá, cuando lo supo, no hizo nada. Nunca hizo la denuncia”, agregó Valeria durante la entrevista.

En 2018, después de dos intentos como se mencionó anteriormente, la Justicia dio curso a la denuncia de las cuatro mujeres y detuvo a su padre en julio de este año.