Ex GH organiza una marcha contra Jey Mammon en España: la decisión final de Telefe

En el marco de la denuncia por abuso sexual infatíl que Lucas Benvenuto impulsó contra Jey Mammon, el actor decidió viajar a España con el fin de “despejar su cabeza”. Si bien afirmó que al llegar a Madrid lo recibieron bien, un ex participante de Gran Hermano organizó una marcha en su contra y convocó al público via Instagram.“Lucas no estás solo. Aquí seguiremos por tu lucha”, escribió Emiliano Moscatto.

“Con un grupo de argentinos estamos preparando un escrache público para este prófugo. Si quieren sumarse me escriben”, informó Moscatto. Cabe destacar que en las últimas horas, Lucas volvió a brindar una entrevista y expresó que “era una persona de 30 y pico con una de 14. No creo que eso sea una relación”. Esto volvió a impactar ya que el joven remarcó y confirmó una vez más la edad en la que comenzaron a relacionarse.

Por otra parte, Jey habló desde su estadía en España, y afirmó que sentía un fuerte apoyo de los argentinos radicados allí, e incluso mostró estar contento con la vida que podía rearmar. Sin embargo, y hasta el momento, no le quedaría otra opción, ya que su trabajo actual en Argentina terminó, y los directivos del canal encontraron su reemplazo perfecto.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien en los primeros programas de La Peña de Morfi su reemplazo fue Georgina Barbarrosa, luego de varias reuniones se encontró a la persona indicada: Soledad Pastorutti. Aunque la cantante folclórica y el actor supieron ser grandes amigos, en esta ocasión parecería que la revoleadora del poncho apoyaría a la víctima. De todas formas, se espera que la nueva integrante del canal realice un comunicado en su primera aparición.

Cabe destacar que la marcha impulsada por el ex participante del reality es será realizada en la puerta del lugar donde está hospedado el actor, y el motivo que empujó a Moscatto a hacerla, fueron las últimas palabras de Jey: “Estoy intentando poner mi cabeza en apagado, en mute. Los argentinos acá me tratan con mucho amor. Le pedí a mi familia que no me mande nada, estoy tratando de que mi cabeza estén otro lado”, le escribió a Mariana Brey.

No obstante, el cantante también se refirió a su situación judicial y procesal y explicó: “Mi abogado fue Burlando, ahora depende de lo que yo decida hacer, quién será mi abogado. Tendría que evaluar quién me represente. La verdad es que estoy intentando apagar mi cabeza”.