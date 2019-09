Ex Gran Hermano denunció que la violaron en vivo y los productores no hicieron nada: el video

Una ex participante de Gran Hermano España denunció haber sido violada por uno de los participantes y cargó contra la producción del programa por no haber hecho nada para impedirlo. Se trata de Carlota Prado, quien participó en la versión 2017 del reality. En una reciente entrevista con el sitio El Confidencial, recordó el episodio y contó además la cruenta forma en la que tuvo que enterarse de lo que había sucedido.

Prado reveló que el episodio sucedió luego de una fiesta en la que ella consumió demasiado alcohol. En ese momento, en las imágenes que son públicas, se puede ver como uno de sus compañeros, José María López Pérez, forceja con ella e intenta manosearla. Luego se la llevó a una de las habitaciones de la casa.

José María / Carlota - Fragmento recortado y ampliado a la mejor calidad posible. pic.twitter.com/iZpZ93el5p — GHReplay (@GHReplay) November 8, 2017

A la mañana siguiente, Carlota fue convocada por las autoridades del programa al confesionario en donde primero le dijeron que su abusador había sido echado del reality pero luego, sin ninguna advertencia previa, le mostraron el material, unos 10 minutos, en donde se veía como era abusada.

“Me dijeron que me tranquilizara y que tenía que ver unas imágenes. Y en ese momento me pusieron el vídeo con lo que sucedió esa noche, sin avisarme de lo que estaba a punto de ver. No sé cuál es el procedimiento en estos casos porque yo no soy especialista, pero tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso... Yo no hubiese querido tener para el resto de mi vida esa mierda en la cabeza”, sostuvo durante la entrevista.

“Dura casi 10 minutos y se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente. Dos compañeros de la casa llegaron a entrar en el cuarto para ver cómo estaba y él les echó diciendo que yo estaba muy mal, pero que me estaba cuidando”, agregó.

"Mi preocupación en ese momento era saber si había riesgo de estar embarazada. Volví a la sala en la que él estaba, se lo pregunté y me dijo que no llegó a terminar", ha relatado Carlota, antes de añadir que "todo esto no está grabado, porque no estábamos en la casa y no había cámaras, pero él sabe perfectamente que tuvo esta conversación conmigo".

En cuanto a la intervención de las autoridades, sí confirma que el reality acudió a la Guardia Civil y que le pidieron que denunciara con ellos, pero que en aquel momento ella no quiso por encontrarse su familia fuera de España. En cualquier caso, Carlota ha dejado muy claro que la respuesta del reality no fue del todo digna: "Hasta donde yo sé, el juzgado no entiende muy bien la actuación del programa... Lo que hicieron se llama omisión de socorro".